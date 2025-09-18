Ibai Llanos causa controversia por fotos de IA

El popular streamer español Ibai Llanos volvió a estar en el centro de la conversación digital tras publicar en sus redes sociales una serie de fotografías generadas con inteligencia artificial en las que aparece acompañado de supuestos "hermanos".
Las imágenes, que muestran a Llanos en distintas escenas familiares creadas artificialmente, se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de comentarios encontrados entre sus seguidores.
Críticas y elogios
Por un lado, muchos usuarios celebraron la creatividad y el humor detrás de la publicación, señalando que el uso de herramientas de inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para la creación de contenido digital.
"Ibai siempre encuentra la forma de sorprender", escribieron algunos seguidores en X (antes Twitter), mientras otros resaltaron la calidad realista de las imágenes que parecían sacadas de un álbum personal.
Sin embargo, no faltaron las críticas. Algunos internautas cuestionaron el uso de la inteligencia artificial en contextos que pueden generar confusión, especialmente en un momento en que la autenticidad de los contenidos en redes sociales está bajo constante escrutinio.
Varios señalaron que publicaciones de este tipo pueden contribuir a difuminar la línea entre lo real y lo ficticio, y pidieron un uso más responsable de estas tecnologías.
Las imágenes generadas con IA forman parte de una ola más amplia de contenidos digitales que se apoyan en estas herramientas para entretener, provocar conversación o simplemente experimentar con nuevas formas de narrativa visual.
El caso de Ibai Llanos demuestra cómo la inteligencia artificial ya no es exclusiva de estudios o profesionales de la tecnología, sino un recurso que personalidades públicas incorporan a su repertorio creativo.
Aunque muchos se preguntaron si las imágenes son reales, Ibai Llanos compartió una imagen con su "yo de antes" y mostrando que realmente perdió mucho peso. Sin embargo, también compartió una imagen que se hizo viral cuando usuarios "se burlaron de que había perdido peso".
Visita en latinoamérica
Ibai Llanos anuncia gira gastronómica por Latinoamérica: "haré un tour por todos los países". El famoso confirmó que en este 2025 llevará a cabo una gira por latinoamérica con un enfoque muy especial: descubrir y probar la gastronomía típica de cada país.
La noticia generó entusiasmo entre sus seguidores en la región, que esperan fechas, ciudades y detalles concretos del recorrido.
En un video reciente, Ibai explicó: "Voy a hacer un tour por todos los países y me voy a dar el lujo de probar los mejores platos de Latinoamérica". Añadió que sabe que tiene audiencia en muchos lugares y que ya es tiempo de visitar esos territorios para experimentar la cultura culinaria "directamente en sus casas, en el lugar".
Como adelanto de lo que será esta gira gastronómica, Ibai probó platos emblemáticos de distintos países en un video hecho en Barcelona. Ahí degustó comidas de Venezuela, Colombia, México, Chile, Perú, Argentina, El Salvador, Bolivia y Ecuador, que fueron preparadas por chefs representantes de esos países.
Hasta ahora, no se han confirmado las fechas ni las ciudades específicas que visitará. Ibai señaló que espera que la gira abarque muchas semanas y que ocurra este año.
La iniciativa surge luego del éxito de su proyecto "El Mundial de los Desayunos", donde usuarios votaban por desayunos representativos de diferentes países, y que sirvió de inspiración para esta ruta culinaria.
Mira también:
@emisorasunidas897
La guatemalteca Gaby Moreno recibe nueva nominación de los Latin Grammys 2025. . . #GabyMoreno #LatinGrammy2025♬ sonido original - Emisoras Unidas