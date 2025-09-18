Retiran programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk

La cadena ABC, propiedad de Disney, anunció que retirará "indefinidamente" de su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel debido a los comentarios vertidos por el presentador sobre Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre.
El anuncio llega después de que Nexstar Media, empresa que posee una enorme red de canales por todo Estados Unidos asociados a las grandes cadenas, anunciara que no emitiría el programa debido a los mencionados comentarios.
"Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", dijo el humorista.
"Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC", señaló la compañía.
Jimmy Kimmel, nacido el 13 de noviembre de 1967 en Nueva York, conduce su programa en vivo en ABC desde 2003, un programa nocturno que regularmente lidera en audiencia entre los shows de entretenimiento y se ha vuelto viral por sus entrevistas y sketches.
Antes trabajó en radio y televisión local, donde desarrolló su estilo satírico. Ha participado como actor y productor, y ha recibido premios Emmy por su labor en la comedia televisiva.
Trump celebra
El presidente Donald Trump está celebrando la decisión de ABC de retirar "Jimmy Kimmel en vivo! " indefinidamente después de los comentarios del presentador Charlie Kirk.
"Grandes noticias para Estados Unidos: los ratings desafiaron a Jimmy Kimmel Show se CANCELA. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacerse.
Kimmel tiene CERO talento, y peores calificaciones que incluso Colbert, si eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son horribles. ¡¡¡Hazlo NBC!!! ", señaló el mandatario.
Jimmy Kimmel se burló del impacto que la muerte de Kirk tuvo en el presidente de EE.UU.,, Donald Trump, y emitió un clip grabado la semana pasada donde un periodista pregunta al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato y él responde "creo que muy bien" y pasa directamente a hacer comentarios sobre la construcción de la nueva sala de baile de la Casa Blanca.