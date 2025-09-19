Agresión a Bonnie Blue en Club Nocturno: Detalles Impactantes

Bonnie Blue recibió un puñetazo en la cara por parte de una mujer durante uno de sus eventos en Sheffield, South Yorkshire durante la madrugada de este viernes.
La famosa estrella de cine para adultos entró en un club a la 1 de la madrugada para un evento conocido como "la noche más salvaje de los novatos".
Según informes, una mujer hizo cola para conocer a Bonnie Blue y le dio un puñetazo en la mandíbula en un evento denominado "la noche de novatos más salvaje", según Yorkshire Live.
Las imágenes del local mostraron a la policía conteniendo a la multitud fuera del club. Una mujer fue detenida y posteriormente liberada, según informó la policía de South Yorkshire.
En un video aparte, se ve a Bonnue Blue pidiéndole a su personal de seguridad que se deshiciera de una mujer que afirmaba que estaba "haciendo retroceder el feminismo ".
Una mujer de cabello rosa brillante se acercó a la joven de 26 años, y Bonnie comentó: "Tu cabello se ve genial". En respuesta a su comentario, la mujer dijo: "Gracias, pero ¿sabes cuántos años has retrocedido el feminismo?".
Más detalles
La gira de Bonnie Blue por el Reino Unido prometía sesiones de DJ llenas de energía y sin comportamientos sexuales.
Skiddle, sede del evento, anuncia: "Esta es una noche hecha para hacer nuevos amigos, reír a carcajadas y sumergirse en la experiencia Freshers más salvaje de Sheffield", según The Sun.
El sitio web añadió: "Aviso importante: Este evento es un espacio seguro para todos. No se permite ningún comportamiento sexual dentro del recinto. Respete a los demás y disfrute de la fiesta como es debido".
En una charla exclusiva con The Scottish Sun, negó estar allí para grabar contenido para adultos y afirmó que solo quería "pasar un buen rato y conocer a más gente que normalmente nunca podría venir a Londres a verme".
La joven de 26 años infamemente reclamó un récord en enero pasado cuando fue filmada teniendo sexo con 1.057 hombres en 12 horas.