Fallece Brett James, compositor Grammy, en accidente aéreo

El mundo de la música country está de luto tras confirmarse la muerte de Brett James (fuera conocido legalmente como Brett James Cornelius), reconocido compositor ganador del Grammy. James falleció en un accidente aéreo en el condado de Macon, en Carolina del Norte. Tenía 57 años.
El siniestro ocurrió cuando la avioneta privada modelo Cirrus SR22T, que estaba registrada a nombre de James, se estrelló en un campo cerca de Franklin, Carolina del Norte, en las proximidades de la escuela primaria Iotla Valley.
El aparato había partido del aeropuerto John C. Tune en Nashville. Todas las personas a bordo —tres en total— murieron en el accidente. Las identidades confirmadas aparte de Brett James son Melody Carole y Meryl Maxwell Wilson.
Las autoridades, incluyendo la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, no se han divulgado más detalles concretos sobre si hubo fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas u otros factores implicados.
Sobre Brett James y su legado
Originario de Oklahoma City, Brett James dejó la escuela de medicina para dedicarse por completo a la música, mudándose a Nashville, donde se convirtió en uno de los compositores más prolíficos de la música country.
Compuso más de 500 canciones grabadas por otros artistas, y sus créditos suman ventas combinadas superiores a los 110 millones de discos. Entre sus mayores éxitos se encuentran "Jesus, Take the Wheel" (Carrie Underwood), canción que le valió un Grammy en 2006, y "When the Sun Goes Down" (Kenny Chesney), entre otros.
Fue electo miembro del Nashville Songwriters Hall of Fame en 2020, reconocimiento que honró su trayectoria y su influencia en el género. También obtuvo en múltiples ocasiones premios como compositor del año por parte de ASCAP (la sociedad de autores) y fue considerado referencia por colegas y artistas emergentes del country.
La repentina muerte de Brett James deja un vacío palpable en la música country. Su talento para contar historias a través de letras evocadoras, su habilidad para colaborar con grandes nombres del género y su aporte creativo lo convirtieron en una figura indispensable.
Sus fans y colegas esperan que la investigación arroje luz sobre lo ocurrido, pero sobre todo, que su legado permanezca vivo como testimonio del poder de una voz creadora.
