 Hombre que Belinda habría engañado a Lupillo Rivera
Farándula

Sale a la luz la identidad del hombre con el que Belinda habría engañado a Lupillo Rivera

Nuevas revelaciones señalan que la cantante mexicana habría sido vista junto a un médico cirujano.

Compartir:
belinda-emisoras-unidas-diciembre-2022-.jpg,
belinda-emisoras-unidas-diciembre-2022-.jpg / FOTO:

En los últimos días, el nombre de la cantante Belinda volvió a colocarse en el centro de la polémica.  Tras la publicación del libro Tragos Amargos, escrito por Lupillo Rivera, se dieron a conocer detalles que habrían marcado el final de su relación con la cantante.

El intérprete regional asegura que una fotografía fue el motivo principal que lo llevó a poner punto final al romance, luego de descubrir que su pareja aparecía junto a otro hombre. Según información difundida por El Heraldo de México, se trataría de un médico cirujano, cuya identidad se reveló recientemente en el programa Despierta América.

En dicho espacio se presentó la imagen que habría sido determinante para que Lupillo Rivera pusiera fin a la relación.  El cantante explicó que tras ver esa fotografía no había marcha atrás y tomó la decisión de distanciarse definitivamente de Belinda.

El hermano del artista habría sido una de las primeras personas en ver la evidencia, lo que reforzó la convicción del intérprete de no continuar en una relación marcada por la desconfianza.  De acuerdo con las declaraciones, el encuentro entre Belinda y el supuesto cirujano se dio en un avión, detalle que generó aún más especulaciones en el ámbito de la farándula.

Más del nuevo escándalo de Belinda

Hasta el momento, Belinda no ha emitido comentarios respecto a estas revelaciones recientes.  Tampoco ha confirmado ni desmentido la relación con el hombre señalado, lo que mantiene a la opinión pública pendiente de su respuesta.

La polémica crece a medida que circulan versiones sobre la cercanía que habría tenido con este personaje mientras aún estaba vinculada sentimentalmente con Lupillo. El romance entre la cantante y el intérprete de música regional mexicana se hizo evidente durante su participación conjunta en el reality show La Voz.

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

La reina de belleza compartió una serie de fotografías en Instagram que dejaron sin palabras a sus seguidores.

En aquel momento, su relación fue tema recurrente en los medios de comunicación, alimentando rumores y titulares.  Sin embargo, las revelaciones más recientes parecen dar un giro inesperado a la historia, ahora desde la perspectiva del propio Lupillo Rivera.

En Portada

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingot
Nacionales

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo

08:22 AM, Sep 21
Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapat
Nacionales

Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapa

07:56 AM, Sep 21
California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadast
Internacionales

California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadas

08:31 AM, Sep 21
Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Orot
Deportes

Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Oro

07:42 AM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes socialesMundial 2026#liganacionalJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos