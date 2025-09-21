Hombre que Belinda habría engañado a Lupillo Rivera

En los últimos días, el nombre de la cantante Belinda volvió a colocarse en el centro de la polémica. Tras la publicación del libro Tragos Amargos, escrito por Lupillo Rivera, se dieron a conocer detalles que habrían marcado el final de su relación con la cantante.
El intérprete regional asegura que una fotografía fue el motivo principal que lo llevó a poner punto final al romance, luego de descubrir que su pareja aparecía junto a otro hombre. Según información difundida por El Heraldo de México, se trataría de un médico cirujano, cuya identidad se reveló recientemente en el programa Despierta América.
En dicho espacio se presentó la imagen que habría sido determinante para que Lupillo Rivera pusiera fin a la relación. El cantante explicó que tras ver esa fotografía no había marcha atrás y tomó la decisión de distanciarse definitivamente de Belinda.
El hermano del artista habría sido una de las primeras personas en ver la evidencia, lo que reforzó la convicción del intérprete de no continuar en una relación marcada por la desconfianza. De acuerdo con las declaraciones, el encuentro entre Belinda y el supuesto cirujano se dio en un avión, detalle que generó aún más especulaciones en el ámbito de la farándula.
Más del nuevo escándalo de Belinda
Hasta el momento, Belinda no ha emitido comentarios respecto a estas revelaciones recientes. Tampoco ha confirmado ni desmentido la relación con el hombre señalado, lo que mantiene a la opinión pública pendiente de su respuesta.
La polémica crece a medida que circulan versiones sobre la cercanía que habría tenido con este personaje mientras aún estaba vinculada sentimentalmente con Lupillo. El romance entre la cantante y el intérprete de música regional mexicana se hizo evidente durante su participación conjunta en el reality show La Voz.
En aquel momento, su relación fue tema recurrente en los medios de comunicación, alimentando rumores y titulares. Sin embargo, las revelaciones más recientes parecen dar un giro inesperado a la historia, ahora desde la perspectiva del propio Lupillo Rivera.