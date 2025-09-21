 Miss Guatemala: Impactante Cambio
El sorprendente cambio de Raschel Paz: así luce la Miss Guatemala rumbo a Miss Universo

La guatemalteca Raschel Paz se prepara con disciplina y dedicación para brillar en Miss Universo 2025.

Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala

La actual Miss Guatemala, Raschel Paz, volvió a cautivar a sus seguidores en redes sociales al presumir un inesperado cambio de look.  La reina de belleza apareció con el cabello más largo y un tono castaño que resaltó su rostro, dejando claro que está lista para brillar en los escenarios internacionales.

El nuevo estilo generó una ola de comentarios positivos, en los que sus fanáticos destacaron lo bien que luce y el aire fresco que le aporta este cambio. El cambio llega justo en el momento en que se encuentra afinando los últimos detalles antes de su participación en Miss Universo 2025.

Hay que destacar que el famoso certamen se llevará a cabo en el mes de noviembre en Tailandia. Raschel Paz se encuentra en una etapa crucial de preparación, consciente de la responsabilidad que representa llevar la banda de Guatemala a uno de los concursos más importantes del mundo.

En las últimas semanas, la joven ha viajado a Colombia y México, donde ha recibido clases de modelaje, pasarela e imagen con reconocidos expertos de la industria. Estos entrenamientos han sido clave para fortalecer su seguridad escénica y perfeccionar aspectos como la expresión corporal, la dicción y el desenvolvimiento en entrevistas, elementos determinantes dentro del certamen internacional.

 Más del entrenamiento de la Miss Guatemala

Raschel Paz es originaria de Guatemala y fue coronada Miss Guatemala 2025 tras destacar por su carisma, disciplina y compromiso con causas sociales.  Desde pequeña mostró interés por el modelaje y la proyección artística, camino que la llevó a representar con orgullo a su país en diferentes plataformas.

Además de su faceta como reina de belleza, Raschel es una joven apasionada por la cultura, el deporte y el empoderamiento femenino.

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

La reina de belleza compartió una serie de fotografías en Instagram que dejaron sin palabras a sus seguidores.

Durante su reinado, ha trabajado en campañas sociales que promueven la educación, la salud y el bienestar de comunidades vulnerables, reforzando así la imagen integral que busca Miss Universo en sus participantes.

