 Influencer fallece tras caer en coma en noche de boda
Farándula

¿Quién es la influencer que murió dos días después de caer en coma durante la noche de su boda?

La joven bosnia de 26 años perdió la vida tras caer en coma durante la celebración de su matrimonio.

Influencer, Influencer
Influencer

La boda de la influencer bosnia Adna Rovcanin-Omerbegovic se convirtió en una tragedia que ha impactado al mundo digital.  La joven de 26 años murió dos días después de contraer matrimonio, luego de sufrir un repentino malestar que la llevó a un coma del que no pudo recuperarse.

El enlace se celebró el 13 de septiembre en el Hotel Hollywood de Ilidža, Sarajevo, donde Adna festejaba junto a su esposo Fanis y decenas de invitados.  Durante la recepción, la creadora de contenido comenzó a sentirse mal y fue trasladada de inmediato a un hospital.

Horas más tarde su estado de salud se agravó, entrando en coma esa misma noche. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció el 15 de septiembre, apenas 48 horas después de haber sido internada. Rovcanin era conocida en Bosnia tanto por su labor como enfermera en el Centro de Salud de Sarajevo, como por su faceta empresarial al frente de un salón de belleza.

Paralelamente, cultivó una fuerte presencia en redes sociales, donde compartía rutinas de belleza, consejos de estilo y fragmentos de su vida cotidiana. En semanas previas a la boda, había publicado detalles de los preparativos, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Más detalles de la influencer

Su fallecimiento ha dejado un profundo vacío entre familiares, amigos y una comunidad digital que seguía de cerca sus publicaciones.  En redes sociales se han multiplicado los mensajes de condolencia, recordando a Adna como una mujer trabajadora, soñadora y apasionada por ayudar a los demás.

Hasta el momento, las causas exactas de su muerte no han sido esclarecidas. Autoridades de Bosnia confirmaron que se llevan a cabo estudios para determinar qué provocó el repentino colapso durante su boda.

La falta de información oficial ha generado especulación en redes sociales, aunque la familia ha pedido respeto en este difícil momento.

