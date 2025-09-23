 Fallece actriz de 'El Mago de Oz': Detalles sobre su muerte
Farándula

Muere querida actriz de "El Mago de Oz", lo que se sabe de su fallecimiento

Con su partida, Elaine Merk Binder se une al recuerdo eterno de un elenco que dio vida a una de las historias más universales del cine "El Mago de Oz".

Compartir:
El Mago de Oz, Redes sociales
El Mago de Oz / FOTO: Redes sociales

La industria del cine despide con pesar a Elaine Merk Binder, una de las actrices que formó parte del clásico inmortal "El Mago de Oz" (1939).

La intérprete falleció a los 94 años, dejando atrás una vida dedicada al arte y a mantener viva la memoria de una de las películas más entrañables de Hollywood.

La noticia fue confirmada por allegados a la familia, quienes informaron que la actriz murió en paz, rodeada de seres queridos. Aunque no se han dado a conocer detalles médicos específicos sobre la causa de su fallecimiento, trascendió que su salud se había visto debilitada en los últimos meses debido a complicaciones propias de la edad.

Elaine Merk Binder participó en la icónica cinta de MGM como parte del grupo de actores secundarios que dieron vida a los personajes fantásticos del mundo de Oz, un papel que, aunque breve en pantalla, le otorgó un lugar especial en la historia del cine.

Con el paso de los años, se convirtió en una de las últimas sobrevivientes del elenco original, lo que aumentó el interés de los cinéfilos en torno a su trayectoria.

A lo largo de su vida, la actriz se mantuvo vinculada a la comunidad artística y participó en eventos conmemorativos sobre "El Mago de Oz". Sus recuerdos sobre la filmación, así como su entusiasmo por compartir anécdotas de aquella época dorada de Hollywood, la convirtieron en una figura muy querida entre los admiradores del clásico. 

Según Variety, Elaine Binder aparece en la película durante el performance ‘Come Out’. Su escenario es la segunda casita subiendo las escaleras. Justo antes de entrar "a ver al mago", se le puede ver a la intérprete, junto a ocho bailarinas más, en un pabellón al fondo, con un vestido y sombrero verde oscuro.  

Su fallecimiento marca el cierre de un capítulo importante para la memoria colectiva de la industria cinematográfica.

Lamentan su muerte

Los fanáticos de El Mago de Oz alrededor del mundo han expresado su tristeza a través de mensajes en redes sociales, recordando la importancia de la actriz en el universo de la cinta y agradeciendo su contribución a una obra que ha sido parte de la infancia y la cultura de millones de personas.

Con su partida, Elaine Merk Binder se une al recuerdo eterno de un elenco que dio vida a una de las historias más universales del cine. La magia de Oz y la huella que dejó permanecerán en la memoria de quienes siguen repitiendo aquella frase inmortal: "No hay lugar como el hogar".

Mira también:

@emisorasunidas897

Ministro de Gobernación respalda a jefa de Comisaría que se hizo viral por su corte de cabello. . . #Gobernacion #Viral #Comisaria #PNC

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Paso cerrado en ruta Hincapié - Santa Inés por derrumbest
Nacionales

Paso cerrado en ruta Hincapié - Santa Inés por derrumbes

07:08 AM, Sep 23
Lionel Messi felicita a Dembélé por su Balón de Orot
Deportes

Lionel Messi felicita a Dembélé por su Balón de Oro

06:59 AM, Sep 23
El Ayuntamiento de Barcelona niega la licencia al Spotify Camp Nout
Deportes

El Ayuntamiento de Barcelona niega la licencia al Spotify Camp Nou

07:16 AM, Sep 23
Líder pandillero el Lobo sigue en Renovación 1; Gobierno impugna nueva orden de trasladot
Nacionales

Líder pandillero "el Lobo" sigue en Renovación 1; Gobierno impugna nueva orden de traslado

04:38 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEE.UU.Mundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos