Fallece actriz de 'El Mago de Oz': Detalles sobre su muerte

La industria del cine despide con pesar a Elaine Merk Binder, una de las actrices que formó parte del clásico inmortal "El Mago de Oz" (1939).
La intérprete falleció a los 94 años, dejando atrás una vida dedicada al arte y a mantener viva la memoria de una de las películas más entrañables de Hollywood.
La noticia fue confirmada por allegados a la familia, quienes informaron que la actriz murió en paz, rodeada de seres queridos. Aunque no se han dado a conocer detalles médicos específicos sobre la causa de su fallecimiento, trascendió que su salud se había visto debilitada en los últimos meses debido a complicaciones propias de la edad.
Elaine Merk Binder participó en la icónica cinta de MGM como parte del grupo de actores secundarios que dieron vida a los personajes fantásticos del mundo de Oz, un papel que, aunque breve en pantalla, le otorgó un lugar especial en la historia del cine.
Con el paso de los años, se convirtió en una de las últimas sobrevivientes del elenco original, lo que aumentó el interés de los cinéfilos en torno a su trayectoria.
A lo largo de su vida, la actriz se mantuvo vinculada a la comunidad artística y participó en eventos conmemorativos sobre "El Mago de Oz". Sus recuerdos sobre la filmación, así como su entusiasmo por compartir anécdotas de aquella época dorada de Hollywood, la convirtieron en una figura muy querida entre los admiradores del clásico.
Según Variety, Elaine Binder aparece en la película durante el performance ‘Come Out’. Su escenario es la segunda casita subiendo las escaleras. Justo antes de entrar "a ver al mago", se le puede ver a la intérprete, junto a ocho bailarinas más, en un pabellón al fondo, con un vestido y sombrero verde oscuro.
Su fallecimiento marca el cierre de un capítulo importante para la memoria colectiva de la industria cinematográfica.
Lamentan su muerte
Los fanáticos de El Mago de Oz alrededor del mundo han expresado su tristeza a través de mensajes en redes sociales, recordando la importancia de la actriz en el universo de la cinta y agradeciendo su contribución a una obra que ha sido parte de la infancia y la cultura de millones de personas.
Con su partida, Elaine Merk Binder se une al recuerdo eterno de un elenco que dio vida a una de las historias más universales del cine. La magia de Oz y la huella que dejó permanecerán en la memoria de quienes siguen repitiendo aquella frase inmortal: "No hay lugar como el hogar".
