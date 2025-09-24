 Gaby Moreno Deslumbra con Amanecer en Lago de Atitlán
Gaby Moreno comparte increíble amanecer en Lago de Atitlán

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno deslumbró a sus seguidores al compartir un amanecer desde el Lago de Atitlán, tras celebrar su reciente nominación en los Latin Grammy.

Gaby Moreno, Redes sociales
Gaby Moreno / FOTO: Redes sociales

Gaby Moreno sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un mágico amanecer desde el Lago de Atitlán, Sololá, Guatemala.

Foto embed
Gaby Moreno en Guatemala - Redes sociales Gaby Moreno

A través de sus historias de Instagram, la artista mostró cómo recorría el lago en lancha a las 5:28 horas, capturando postales que dejaban ver la tranquilidad del agua y los volcanes que rodean el paisaje. Posteriormente compartió imágenes de su viaje en tierra guatemalteca.

Foto embed
Gaby Moreno en Guatemala - Redes sociales Gaby Moreno

El viaje de Gaby Moreno al altiplano guatemalteco coincidió con su participación el fin de semana del 20 y 21 de septiembre en el Festival de Marimba Paiz 2025, donde se presentó como una de las invitadas especiales. En el escenario rindió homenaje a la marimba como parte esencial de la identidad cultural del país, recibiendo una ovación por parte del público.

Nominación en los Latin Grammy 2025

Además de su conexión con Guatemala, Moreno atraviesa un momento especial en su carrera internacional tras recibir una nueva nominación a los premios Grammy, consolidándose como una de las artistas latinoamericanas más influyentes en la música contemporánea.

En esta ocasión, la cantautora guatemalteca compite en la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga por su trabajo "Lamento".

Gaby Moreno compite en esta categoría con Ca7triel & Paco Amoroso, 3 Atos de Irmandade y Mon Laferte.

Este trabajo está basado en la canción "Lamento" que forma parte del álbum Alegoría lanzado por la artista en el 2022. 

La nominación se suma a una trayectoria que ya la ha llevado a ser reconocida en ediciones anteriores de los Grammy, convirtiéndola en un referente para nuevas generaciones de artistas guatemaltecos.

El proyecto "Lamento" involucra a muchos guatemaltecos, entre ellos al director Diego Contreras, quien con esto realiza su primer proyecto cinematográfico que filma en Guatemala.

Contreras también fue el encargado de dirigir el video "Luna de Xelajú" de Gaby Moreno y Oscar Isaac  y ahora está de regreso con la famosa chapina para este cortometraje "Lamento".

Además el elenco incluye a otros grandes artistas guatemaltecos que se han destacado en el cine y el teatro. Ellos son Juan Pablo Olyslager y Tony Revolori.

"Lamento" es una reflexión poética y metafórica sobre el tiempo, la memoria, la experiencia del inmigrante y el impacto inminente del cambio climático. La historia sigue a Gaby Moreno, quien interpreta a una mujer que regresa a un lugar de su infancia, un antiguo resort de playa en Guatemala que está siendo reclamado por el mar y se encuentra al borde de la desaparición.

Entre la belleza natural de su tierra natal, el compromiso con su cultura y el reconocimiento internacional, Gaby Moreno continúa escribiendo un capítulo destacado en la música latinoamericana.

Mira también:

@emisorasunidas897

Ministro de Gobernación respalda a jefa de Comisaría que se hizo viral por su corte de cabello. . . #Gobernacion #Viral #Comisaria #PNC

♬ sonido original - Emisoras Unidas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
