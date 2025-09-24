Actor de Nickelodeon Tylor Chase Vive en Indigencia

Un video viral publicado en redes sociales ha encendido la alarma sobre la situación de Tylor Chase, actor de 36 años, conocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie El Manual de Supervivencia Escolar de Ned en Nickelodeon.
Usuarios lo identificaron deambulando en la calle, lo que ha desencadenado reacciones de preocupación, solidaridad y preguntas sobre lo que ha pasado con su vida.
El encuentro público ocurrió cuando una creadora de contenido de TikTok identificó a Tylor Chase caminando por la vía pública en Riverside, luciendo ropa deteriorada, aspecto descuidado y aparentes dificultades para comunicarse.
I told him we can help get him a phone!! Or anything will help!! Thank you guys so much for remembering he was so excited !!
En el video, Tyler Chase se presenta diciendo: "Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación". La publicación se volvió viral rápidamente, generando tanto consternación como solidaridad entre quienes lo recuerdan de su época de actor infantil.
Tras la difusión del video, seguidores y usuarios de redes sociales organizaron una campaña en GoFundMe para cubrir necesidades básicas del actor: vivienda, alimentación, higiene y estabilidad económica.
La madre de Tylor Chase participó en la conversación pública, manifestando que aunque aprecia el esfuerzo de ayudar, considera que las donaciones pueden no ser lo más beneficioso para su hijo en el estado actual.
Según ella, su hijo "pierde" objetos como teléfonos, no maneja bien medicamentos, y carece de estabilidad para administrar recursos económicos por sí mismo. También expresó que lo principal es que reciba ayuda médica especializada.
Trayectoria
Tylor Chase nació en Arizona el 6 de septiembre de 1989. Alcanzó fama siendo joven con El Manual de Ned (entre 2004-2007).
Durante los años 2000, Tylor Chase se convirtió en uno de los rostros entrañables de Nickelodeon al dar vida al personaje de Martin, un estudiante parlanchín y simpático que aparecía en los pasillos de la secundaria de Ned Bigby.
Tras aquella etapa, su carrera en la actuación se mantuvo discreta, con apariciones en series y películas independientes, pero sin llegar a consolidar la fama que tuvo en su adolescencia.
También trabajó en producciones como Everybody Hates Chris y en la película Good Time Max (2007), además de prestar su voz para videojuegos como L.A. Noire.
Desde hace algunos años no se ha sabido mucho de Chase, con muy poca actividad pública o mediática, lo que ha dificultado confirmar detalles sobre su situación personal.