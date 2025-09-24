Magic Doors: Descubre la Experiencia Inmersiva en Guatemala

"Magic Doors, Un Mundo Secreto" es una experiencia inmersiva diseñada para transportar a las familias a un universo lleno de acertijos, retos y personajes fantásticos que estimularán los cinco sentidos.
La actividad se desarrolla en el Nivel 7 de Miraflores, donde los visitantes recorren cinco cuartos misteriosos que esconden sorpresas, misiones y escenarios temáticos en los que la imaginación se convierte en la protagonista. Esta propuesta está pensada para niños, jóvenes y adultos que buscan vivir una aventura única.
"En Miraflores buscamos que cada visita sea inolvidable y que nuestros invitados encuentren siempre algo diferente que disfrutar. Magic Doors es una experiencia que inspira, conecta y brinda entretenimiento familiar, reafirmando el compromiso de Miraflores de seguir innovando y dando a todos los invitados experiencias únicas", comentó María José Marroquín, Gerente de Miraflores.
Monstersville: la historia detrás de Magic Doors
La trama de esta nueva amenidad invita a cruzar puertas mágicas para descubrir Monstersville, un mundo secreto habitado por criaturas entrañables que guían a los visitantes en su recorrido.
Cada sala está ambientada con un monstruo distinto y propone retos que estimulan la creatividad, el ingenio y la diversión. Los protagonistas de la aventura son cinco personajes diseñados para conquistar a los asistentes:
· Blossom, la sabia y protectora.
· Byte, el inventor curioso y despistado.
· Fluffy, dulce y amante de los abrazos.
· Glow, brillante e intuitivo.
· Munchmallow, juguetón y creador de recetas mágicas.
Con ellos, cada misión se convierte en un desafío emocionante que despierta la imaginación de grandes y pequeños.
Desde el inicio las personas saben que disfrutarán el recorrido porque reciben protectores para sus zapatos. Es recomendable ir con calzado cómodo o deportivo.
Horarios y precios
Las entradas para Magic Doors, Un Mundo Secreto están disponibles en la taquilla del Nivel 7 de Miraflores y en las áreas de amenidades del centro comercial.
Los horarios y precios son:
Martes a viernes: desde las 4:00 p.m.
Sábados y domingos: desde las 11:00 a.m.
Q85 por persona. Q300 en grupos de 5 personas.
La experiencia estará disponible hasta diciembre de 2025, ofreciendo a los guatemaltecos y visitantes una opción innovadora de entretenimiento familiar.
