 Premios Juventud 2025: Dónde Ver y Nominados
Farándula

Premios Juventud 2025: dónde verlos y nominados

La lista completa de nominados fue dada a conocer el 19 de agosto, con Bad Bunny y Danny Ocean liderando con seis nominaciones cada uno.

Compartir:
Premios Juventud, Redes sociales
Premios Juventud / FOTO: Redes sociales

La entrega número 22 de los Premios Juventud se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre de 2025 en el Centro de Convenciones Figali en Ciudad de Panamá. Será la primera vez que esta ceremonia se celebra fuera de Estados Unidos, dentro de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana.

Dónde verlos y en qué horario

Para los espectadores guatemaltecos, la señal de la gala estará disponible por Univisión desde las 17 horas. Además también se podrá disfrutar por streaming en ViX.

Nominados destacados y favoritos de la noche

La lista completa de nominados fue dada a conocer el 19 de agosto, con Bad Bunny y Danny Ocean liderando con seis nominaciones cada uno.

Algunos de los artistas con cinco nominaciones son Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma.

Entre las categorías más esperadas figuran Artista Premios Juventud del Año, Mejor Canción Pop-Urbano, Afrobeat Latino del Año y Girl Power, entre otras.

Además, durante la gala se entregarán reconocimientos especiales como el título de Agente de Cambio, que este año recaerá sobre Carlos Vives y Myke Towers en reconocimiento a su labor social y cultural.

Lo que promete la gala

La edición 2025 será conducida por Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, bajo el lema "Evolucionando al ritmo de la música",

El especial de la alfombra azul, "Noche de Estrellas", previa al evento, contará con entrevistas, moda y contenido exclusivo, incluso con espacios dedicados a creadores digitales e influencers.

Entre los artistas confirmados para presentarse en vivo están Maluma, Morat, Camilo, Emilia, Lola Índigo, Wisin y Grupo Firme, entre otros.

¿Qué representa esta edición?

·         Es la primera vez que los Premios Juventud se realizarán fuera de EE. UU.

·         Refuerza el impulso de los latinos en la música global, celebrando diversidad y cultura.

·         Permite que la audiencia latinoamericana participe con acceso al evento mediante señal televisiva y plataformas digitales.

Mira también:

@emisorasunidas897

Presidente Bernardo Arévalo comparte parte de su primer día en Nueva York. . . #BernardoArevalo #Arevalo #Presidente #Viral

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Diputado presenta querella contra procurador de Derechos Humanost
Nacionales

Diputado presenta querella contra procurador de Derechos Humanos

05:18 PM, Sep 24
El guatemalteco Lester Martínez abre su corazón y habla del mal ejemplo que fue para muchos niñost
Deportes

El guatemalteco Lester Martínez abre su corazón y habla "del mal ejemplo" que fue para muchos niños

03:50 PM, Sep 24
Futuro judicial de Zamora en manos de la CSJ: ¿nuevo juicio o condena ratificada?t
Nacionales

Futuro judicial de Zamora en manos de la CSJ: ¿nuevo juicio o condena ratificada?

03:18 PM, Sep 24
Premios Juventud 2025: dónde verlos y nominados t
Farándula

Premios Juventud 2025: dónde verlos y nominados

04:36 PM, Sep 24

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesEE.UU.Noticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos