Premios Juventud 2025: Dónde Ver y Nominados

La entrega número 22 de los Premios Juventud se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre de 2025 en el Centro de Convenciones Figali en Ciudad de Panamá. Será la primera vez que esta ceremonia se celebra fuera de Estados Unidos, dentro de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana.
Dónde verlos y en qué horario
Para los espectadores guatemaltecos, la señal de la gala estará disponible por Univisión desde las 17 horas. Además también se podrá disfrutar por streaming en ViX.
Nominados destacados y favoritos de la noche
La lista completa de nominados fue dada a conocer el 19 de agosto, con Bad Bunny y Danny Ocean liderando con seis nominaciones cada uno.
Algunos de los artistas con cinco nominaciones son Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma.
Entre las categorías más esperadas figuran Artista Premios Juventud del Año, Mejor Canción Pop-Urbano, Afrobeat Latino del Año y Girl Power, entre otras.
Además, durante la gala se entregarán reconocimientos especiales como el título de Agente de Cambio, que este año recaerá sobre Carlos Vives y Myke Towers en reconocimiento a su labor social y cultural.
Lo que promete la gala
La edición 2025 será conducida por Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, bajo el lema "Evolucionando al ritmo de la música",
El especial de la alfombra azul, "Noche de Estrellas", previa al evento, contará con entrevistas, moda y contenido exclusivo, incluso con espacios dedicados a creadores digitales e influencers.
Entre los artistas confirmados para presentarse en vivo están Maluma, Morat, Camilo, Emilia, Lola Índigo, Wisin y Grupo Firme, entre otros.
¿Qué representa esta edición?
· Es la primera vez que los Premios Juventud se realizarán fuera de EE. UU.
· Refuerza el impulso de los latinos en la música global, celebrando diversidad y cultura.
· Permite que la audiencia latinoamericana participe con acceso al evento mediante señal televisiva y plataformas digitales.
