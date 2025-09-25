Gaby Moreno se une a 'Juego Limpio' en Sololá: ¿qué es?

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno se unió al programa "Juego Limpio", una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y Deportes junto con UNICEF Guatemala, que busca utilizar el fútbol como una herramienta educativa para promover valores como el respeto, la inclusión, el trabajo en equipo y el liderazgo en niñas, niños y adolescentes en Sololá.
Durante su visita al departamento guatemalteco, Moreno convivió con jóvenes de la comunidad y fue testigo de cómo el deporte puede convertirse en un espacio formativo que va más allá de lo competitivo, generando un impacto positivo en el desarrollo social y en la construcción de una convivencia basada en la equidad.
"El fútbol es mucho más que un juego, es una forma de unirnos y aprender a respetarnos", expresó la artista al compartir parte de su experiencia en redes sociales.
Previo a su participación en "Juego Limpio", Gaby Moreno sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un amanecer mágico desde el Lago de Atitlán. A las 5:28 de la mañana, la artista documentó su recorrido en lancha, mostrando la calma del agua y la majestuosidad de los volcanes que rodean el paisaje. También compartió imágenes de su trayecto por tierra en el altiplano guatemalteco, resaltando su conexión con las raíces y la belleza natural.
La visita de la cantautora coincidió con su participación en el Festival de Marimba Paiz 2025, celebrado el 20 y 21 de septiembre, donde se presentó como invitada especial. En el escenario rindió homenaje a la marimba, considerada símbolo de la identidad cultural guatemalteca, y recibió una ovación del público que celebró su interpretación y compromiso con la tradición musical del país.
Nominación a los Latin Grammy 2025
El viaje de Gaby Moreno ocurre en un momento trascendental para su carrera internacional. La guatemalteca recibió recientemente una nominación a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga por "Lamento", trabajo que compite con producciones de Ca7triel & Paco Amoroso, 3 Atos de Irmandade y Mon Laferte.
El proyecto, dirigido por el guatemalteco Diego Contreras, cuenta además con las actuaciones de Juan Pablo Olyslagery Tony Revolori, consolidando un esfuerzo artístico con fuerte identidad nacional. "Lamento" es una reflexión poética sobre la memoria, la migración y el cambio climático, filmada en Guatemala y basada en la canción homónima del álbum Alegoría (2022).
Con este nuevo reconocimiento, Gaby Moreno reafirma su lugar como una de las artistas latinoamericanas más influyentes. A lo largo de su carrera ha obtenido múltiples distinciones, entre ellas un Grammy en 2013, y ha llevado el nombre de Guatemala a escenarios de prestigio mundial.
