Univisión critica a Google por impuesto a hispanos

Univisión, la mayor compañía mediática hispana de Estados Unidos lanza la campaña ‘Do the Right Thing, Google’ (Haz lo correcto, Google) en el diario USA Today y en periódicos de ciudades como Dallas, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Miami, San Antonio, Austin, Richmond, Arizona, Las Vegas, Orlando, Newark y Washington, D.C.
El director de la empresa, Daniel Alegre, manifestó en un pronunciamiento que "el plan de Google de remover a Univisión de YouTube TV el 30 de septiembre es una amenaza inaceptable para millones de hogares hispanos que dependen de su programación para obtener noticias, información vital, y conexión cultural".
Alegre consideró "especialmente preocupante la amenaza de Google" porque la audiencia hispana se prepara este año para las batallas de los nuevos mapas electorales de Texas y California, y las elecciones de gobernador en Nueva Jersey y Virginia, además de los comicios de medio término en 2026 en estados como Florida y Georgia.
"El año pasado, el presidente (Donald) Trump entendió el poder del voto hispano, conectando directamente con la audiencia de Univisión, y su voto resultó decisivo en la elección presidencial. Las acciones discriminatorias de Google y YouTube TV amenazan con silenciar a los hispanos y relegarlos a ciudadanos de segunda clase", argumentó.
Carta abierta
Por medio de sus redes sociales, el programa El Gordo y La Flaca compartió una carta del CEO de la empresa, Daniel Alegre, para pedirle a Google que haga lo correcto.
"Univisión es la voz de confianza de los hispanos", señalaron.
Por su parte, Alegre acusó a Google de "claramente abusar de su poder de mercado", pues YouTube TV "sería el único gran distribuidor en excluir a Univisión de su paquete principal", lo que implicaría que su programación estuviese "menos disponible" para los clientes hispanos.
El empresario argumentó que su canal es el lugar en el que los latinos se informan de tormentas, emergencias y formas de participar en la democracia estadounidense.
Univisión lleva siendo 32 años consecutivos el mayor canal en español en Estados Unidos, donde su principal noticiero totalizó un promedio de 1,2 millones de espectadores semanales en 2024, además de concentrar el 45 % de la audiencia total de fútbol en el país, según un informe de finales de 2024.