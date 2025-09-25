 Univisión critica a Google por impuesto a hispanos
Farándula

Univisión arremete contra Google por querer cobrar impuesto a los hispanos

El gigante tecnológico quiere sacar a Univisión del paquete principal de YouTube TV y cobrar un 18 % adicional para mantener el acceso al canal.

Compartir:
Univisión, Instagram
Univisión / FOTO: Instagram

Univisión, la mayor compañía mediática hispana de Estados Unidos lanza la campaña ‘Do the Right Thing, Google’ (Haz lo correcto, Google) en el diario USA Today y en periódicos de ciudades como Dallas, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Miami, San Antonio, Austin, Richmond, Arizona, Las Vegas, Orlando, Newark y Washington, D.C.

El director de la empresa, Daniel Alegre, manifestó en un pronunciamiento que "el plan de Google de remover a Univisión de YouTube TV el 30 de septiembre es una amenaza inaceptable para millones de hogares hispanos que dependen de su programación para obtener noticias, información vital, y conexión cultural".

Alegre consideró "especialmente preocupante la amenaza de Google" porque la audiencia hispana se prepara este año para las batallas de los nuevos mapas electorales de Texas y California, y las elecciones de gobernador en Nueva Jersey y Virginia, además de los comicios de medio término en 2026 en estados como Florida y Georgia.

"El año pasado, el presidente (Donald) Trump entendió el poder del voto hispano, conectando directamente con la audiencia de Univisión, y su voto resultó decisivo en la elección presidencial. Las acciones discriminatorias de Google y YouTube TV amenazan con silenciar a los hispanos y relegarlos a ciudadanos de segunda clase", argumentó.

Carta abierta

Por medio de sus redes sociales, el programa El Gordo y La Flaca compartió una carta del CEO de la empresa, Daniel Alegre, para pedirle a Google que haga lo correcto.

"Univisión es la voz de confianza de los hispanos", señalaron.

Por su parte, Alegre acusó a Google de "claramente abusar de su poder de mercado", pues YouTube TV "sería el único gran distribuidor en excluir a Univisión de su paquete principal", lo que implicaría que su programación estuviese "menos disponible" para los clientes hispanos.

Foto embed
Univisión Google - Instagram

El empresario argumentó que su canal es el lugar en el que los latinos se informan de tormentas, emergencias y formas de participar en la democracia estadounidense.

Univisión lleva siendo 32 años consecutivos el mayor canal en español en Estados Unidos, donde su principal noticiero totalizó un promedio de 1,2 millones de espectadores semanales en 2024, además de concentrar el 45 % de la audiencia total de fútbol en el país, según un informe de finales de 2024. 

Robertha, ex actriz de Televisa, fue captada viviendo en situación de calle

Usuarios de internet han pedido ayuda para localizar a Gloria Ivonne Barrera Gutiérrez, mejor conocida como “Robertha”, debido a que la vieron deambulando desorientada en las calles de la CDMX.

En Portada

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Popt
Nacionales

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop

09:42 AM, Sep 25
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026t
Deportes

FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

09:56 AM, Sep 25
Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONUt
Nacionales

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

07:45 AM, Sep 25
Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemaltecat
Nacionales

Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemalteca

08:23 AM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos