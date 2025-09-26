Arrestan a Angie Miller, novia del cantante B-King

La Fiscalía Antisecuestros del Estado de México (Edomex) informó la detención de Angélica Yetsei Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller, presunta pareja del cantante colombiano Bayron Sánchez, B-King.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió la noche del 23 de septiembre en un inmueble de la colonia Valle de los Pinos, primera sección.
La detención se dio como parte de las investigaciones por la desaparición y homicidio de B-King y del DJ Jorge Luis Regio Clown, aunque después trascendió que fue liberada y que va a colaborar con las autoridades para esclarecer la muerte de los músicos colombianos.
Fuentes de la investigación señalaron que Angie Miller podría aportar información para esclarecer los hechos que rodean la desaparición y homicidio de B-King y Jorge Luis Regio Clown.
Durante las primeras horas de su detención, familiares de la también actriz para adultos reportaron su ausencia ante autoridades capitalinas, lo que motivó la emisión de una ficha de búsqueda en la Ciudad de México (CDMX).
La Fiscalía mexiquense mantiene las diligencias para determinar las circunstancias del crimen y la posible participación de otras personas.
El crimen
Los cantantes colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) desaparecieron el pasado 16 de septiembre después de ir a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México.
Fue el 22 de septiembre cuando sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en Cocotitlán, Estado de México.
Hasta el momento, la Fiscalía de la CDMX y el Estado de México continúan en las carpetas de investigación por el doble homicidio.
Según se mencionó, Angie Miller figuraría en el caso debido a que mantuvo una relación cercana con B-King al grado de salir en varios de sus vídeos antes de su fallecimiento.