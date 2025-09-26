 Olga Tañón luce diminuto vestido tras perder 50 libras
Con diminuto vestido Olga Tañón presume haber perdido más de 50 libras

La cantante se presentó en la gala del reality Objetivo Fama y dejó a todos con la boca abierta con su espectacular y delgada figura.

Olga Tañón, Instagram
Olga Tañón / FOTO: Instagram

Olga Tañón ha sido el centro de atención en los últimos meses debido a su pérdida de peso y su apariencia rejuvenecida.

"?que cuerpazo!!!! Que pase el datoooooo????", escribió una fan.

Aunque ella siempre ha contado sin pelos en la lengua que le encanta comer, la llegada de la pandemia duplicó esas ganas que pasaron a convertirse en ansiedad.

El resultado fueron casi 200 libras libras en el cuerpo de una mujer de 5 pies y, sobre todo, los posibles problemas de salud que esto podría conllevar.

Foto embed
Olga Tañón antes y ahora - Instagram

A través de su canal de Youtube, Olga Tañón abrió su corazón de par en par, como lo hace en sus canciones, y contó qué hizo para rebajar esas 50 libras de más.

Amorosa, cercana y con la verdad siempre como aliada, la puertorriqueña dio una nueva lección de vida a todos.

Hoy puede presumir, no solo de un cuerpo en forma y en su peso, sino también de haber alcanzado unos hábitos saludables que son para siempre.

La clave, más allá de cualquier dieta y de morir de hambre, ha sido comer de todo pero en pequeñas cantidades. Después de tantos años de dietas e intentos varios de bajar de peso, Olga Tañón por fin ha entendido qué hay que hacer.

Su secreto

Olga Tañón ha vuelto a sorprender a sus seguidores: esta vez, con una visita muy especial al Dr. Daniel Campos en Miami, donde se sometió a un tratamiento de Sculptra.

Con su estilo genuino y una energía que nunca pasa de moda, la artista compartió su experiencia en un reel que ha despertado mucho interés y admiración en su comunidad de seguidores.

Según la publicación más reciente del Dr. Campos en su cuenta de Instagram—la misma en la que aparece Olga—el tratamiento de Sculptra fue realizado hace apenas unos días.

Sculptra es un bioestimular de colágeno basado en ácido poli-L-láctico, pensado para mejorar la textura de la piel y atenuar líneas de expresión desde su interior, promoviendo un rejuvenecimiento natural en lugar de una corrección inmediata.

Foto embed
Olga Tañón - Facebook

