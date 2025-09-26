¿Keanu Reeves se casó? Verdad detrás de las fotos virales

En las últimas horas, Keanu Reeves se convirtió en tendencia mundial, no por un estreno cinematográfico, sino por un rumor que aseguraba que el actor se había casado en secreto con su pareja, la artista plástica Alexandra Grant.
La ola de especulaciones surgió luego de que circularan imágenes de ambos besándose en el Cráter Roden, una instalación artística de Arizona. Sin embargo, la propia Grant decidió aclarar la verdad con un mensaje directo en su cuenta de Instagram.
En su publicación, la artista explicó que la foto que compartió era auténtica, pero no tenía nada que ver con un compromiso ni con una boda.
"Esta es una foto real. No una foto de compromiso o un anuncio de boda de IA... ¡Simplemente un beso! (Aunque tal vez el momento justo antes o después... ¡dadas las expresiones ligeramente bobas en nuestras caras!)", escribió Grant, añadiendo que la instantánea había sido tomada en un contexto muy especial.
La imagen fue capturada por el fotógrafo Brian Skope durante una visita al Cráter Roden, donde Reeves y el cineasta Gard habían terminado de entrevistar al reconocido artista James Turrell para el proyecto Visionaries.
Grant señaló que decidió compartirla para agradecer a quienes enviaron felicitaciones, aunque aclaró entre risas: "Lo comparto aquí para dar las gracias a todos por las felicitaciones en nuestra boda. Excepto que no nos casamos. Las buenas noticias son muy necesarias estos días, pero siguen siendo noticias falsas, ¡así que tengan cuidado ahí fuera! ¡Así que aquí hay un poco de verdadera felicidad!".
La aclaración llegó después de que en redes sociales circularan imágenes falsas, generadas con inteligencia artificial, que mostraban a la pareja supuestamente en una ceremonia nupcial. Estas fotografías engañaron a muchos usuarios y contribuyeron a que los rumores de matrimonio se esparcieran rápidamente.
Una relación sólida y discreta
Keanu Reeves, de 61 años, y Alexandra Grant, de 51, mantienen una relación sentimental desde hace varios años. Aunque hicieron pública su unión en 2019, cuando caminaron juntos por la alfombra roja de la gala LACMA Art + Film en Los Ángeles, su vínculo comenzó tiempo atrás a través de la amistad y la colaboración profesional.
Ambos trabajaron juntos en proyectos editoriales y artísticos, forjando una complicidad que pronto se transformó en romance.
Desde entonces, la pareja ha sido vista en diversos eventos, siempre mostrando un bajo perfil y evitando dar detalles sobre su vida privada. Para sus seguidores, representan una de las relaciones más auténticas y discretas dentro del mundo de Hollywood.
Keanu Reeves es uno de los actores más reconocidos de la industria del cine, con una carrera que abarca más de tres décadas. Nacido en Líbano y criado en Canadá, alcanzó la fama internacional con películas como Point Break (1991), Speed (1994) y la saga Matrix (1999-2021). Más recientemente, ha protagonizado la exitosa franquicia de acción John Wick, consolidándose como uno de los actores más queridos y respetados de su generación.
A lo largo de su carrera, Reeves ha sido conocido no solo por sus papeles icónicos, sino también por su carácter humilde y filantrópico, lo que le ha valido el aprecio del público en todo el mundo.
Mira también:
@emisorasunidas897
Reparación digna en caso por crimen contra Farruko Pop. . . #FarrukoPop #Barrio18 #Justicia♬ sonido original - Emisoras Unidas