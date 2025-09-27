 Shakira desata polémica por este video
Farándula

Shakira desata polémica por este video

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

La cantante colombiana Shakira concluyó el pasado 18 de septiembre su serie de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. Aunque el espectáculo fue recibido con ovaciones, un incidente durante la última presentación generó controversia en redes sociales.

En medio del concierto, un camarógrafo encargado de captar imágenes para las pantallas gigantes tropezó con una estructura y cayó frente a la artista. El hecho quedó grabado en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

Las imágenes muestran a Shakira sorprendida por el percance, pero continuando su recorrido sobre el escenario sin detener el espectáculo.

@adrianvargas4526

Se cae camarógrafo de @Shakira #comedia #viral #shakirashakira #lmynlworldtour #lmynlworldtourcdmx

♬ sonido original - Gonzalez Iván

Debate en redes sociales

La reacción dividió opiniones. Algunos usuarios criticaron lo que consideraron una falta de empatía hacia el trabajador, utilizando frases como "ciega y sordomuda", en referencia a uno de sus éxitos. Otros defendieron a la cantante, argumentando que en este tipo de producciones existe personal especializado para atender este tipo de situaciones y que "el show debe continuar".

Incluso hubo quienes señalaron que, al tratarse de la parte final del concierto, interrumpirlo podría haber afectado la logística del evento.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado sobre lo ocurrido ni sobre el estado de salud del camarógrafo, lo que ha mantenido abierto el debate.

El concierto cerró con una emotiva interpretación que arrancó lágrimas a la artista y ovaciones del público, pero el incidente marcó el final de su gira mexicana con una nota polémica.

