Ángela Aguilar Humillada en Concierto de Nodal

Christian Nodal vivió un momento incómodo durante su concierto gratuito en la explanada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Y es que, parte del público lanzó abucheos y consignas en contra de su esposa, Ángela Aguilar.
El cantante de regional mexicano no dudó en responder y defender a la joven artista, dejando claro que no permitirá faltas de respeto en sus presentaciones. El evento, que formó parte de la celebración por el 92 aniversario de la UANL, reunió a miles de asistentes que disfrutaron del espectáculo.
Sin embargo, la tensión surgió cuando algunos de los presentes expresaron su apoyo a Cazzu, ex pareja de Nodal y madre de su hija, al tiempo que lanzaban críticas hacia Ángela Aguilar. El intérprete interrumpió brevemente su actuación para enviar un mensaje directo a la multitud.
"Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza, y yo creo que muchos están aquí para disfrutar de la música, así que le vamos a dar por ahí", expresó el cantante, en un tono serio que fue recibido con aplausos.
Con estas palabras, Nodal mostró que no está dispuesto a tolerar la hostilidad hacia su pareja y que el objetivo de sus conciertos es celebrar la música.
Más del escándalo de Christian Nodal
De acuerdo con asistentes, Ángela Aguilar se encontraba entre bastidores en ese momento, por lo que pudo percibir las manifestaciones de rechazo que generaron controversia en redes sociales. Hasta ahora, la artista no ha ofrecido una declaración pública, aunque más tarde reapareció en Instagram con una selfie y un audio titulado "Demencia", lo que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a lo ocurrido.
El episodio ha dado pie a un intenso debate en plataformas digitales. Algunos usuarios condenaron los abucheos y defendieron la relación entre Nodal y Aguilar.
Mientras que otros señalaron que la figura de la cantante ha generado división entre los fanáticos del intérprete de "Botella tras botella".