 Michelle Cohn brilla en Premios Juventud
Farándula

La Miss Guatemala, Michelle Cohn llega a la alfombra de Premios Juventud con un look de infarto

La modelo brilló en los Premios Juventud 2025 en Panamá con un atuendo impactante que acaparó miradas en la alfombra roja.

Compartir:
Premios Juventud, Premios Juventud
Premios Juventud / FOTO: Premios Juventud

La Miss Guatemala 2024, Michelle Cohn, se robó las miradas en la alfombra roja de los Premios Juventud 2025, realizados en el Figali Convention Center de Panamá.  La guatemalteca lució un vestido color cobre que acentuaba su silueta con elegancia y modernidad, convirtiéndose en una de las más fotografiadas de la velada.

El atuendo, de corte ceñido y con destellos metálicos, fue catalogado por sus seguidores como un "look de infarto".  En redes sociales, Cohn recibió múltiples mensajes de admiración y orgullo, resaltando que Guatemala estuvo representada con altura en una de las galas más importantes para la juventud latina.

Por primera vez en su historia, los Premios Juventud salieron de Estados Unidos para celebrarse en Panamá.  La gala reunió a los artistas más influyentes de la música, la moda y el entretenimiento, en un evento que reconoció tanto a figuras consagradas como a nuevos talentos.

Uno de los momentos más emotivos será la entrega de la categoría Agentes de Cambio, que premia a Carlos Vives y Myke Towers por su influencia artística y compromiso social. La ceremonia será transmitida por Univision y estará cargada de colorido, energía y un fuerte mensaje de orgullo latino.

Más de Premios Juventud

La edición de 2025 contará con la participación de grandes estrellas de talla internacional de la música latina.  Marc Anthony hará vibrar a los asistentes con su salsa, mientras que artistas como Maluma, Camilo, Grupo Firme, Morat, Boza, Farruko, Bad Gyal, Lola Índigo y Emilia encenderán el escenario con presentaciones inolvidables.

El evento también rindirá homenaje al talento local, con la actuación de Nando Boom, pionero del reggae en español, quien abrirá la gala con un show especial en honor al país anfitrión.

Alessandra Rosaldo confiesa que fue víctima de una brujería mortal que casi termina con su vida

Entre accidentes y percances constantes, la artista vivió una etapa oscura hasta que recurrió a una limpia espiritual.

La conducción estará a cargo de Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, acompañadas de presentadores invitados como Adamari López, Julián Gil y Eduin Caz.

En Portada

PNC despide con honor a investigador fallecido durante enfrentamientot
Nacionales

PNC despide con honor a investigador fallecido durante enfrentamiento

05:17 PM, Sep 25
Selección Nacional: Federación revela detalles de boletería para partidos de noviembre t
Deportes

Selección Nacional: Federación revela detalles de boletería para partidos de noviembre

04:36 PM, Sep 25
La Miss Guatemala, Michelle Cohn llega a la alfombra de Premios Juventud con un look de infartot
Farándula

La Miss Guatemala, Michelle Cohn llega a la alfombra de Premios Juventud con un look de infarto

03:59 PM, Sep 25
Barcelona firma victoria de visitante ante Oviedot
Deportes

Barcelona firma victoria de visitante ante Oviedo

03:25 PM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos