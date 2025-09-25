Michelle Cohn brilla en Premios Juventud

La Miss Guatemala 2024, Michelle Cohn, se robó las miradas en la alfombra roja de los Premios Juventud 2025, realizados en el Figali Convention Center de Panamá. La guatemalteca lució un vestido color cobre que acentuaba su silueta con elegancia y modernidad, convirtiéndose en una de las más fotografiadas de la velada.
El atuendo, de corte ceñido y con destellos metálicos, fue catalogado por sus seguidores como un "look de infarto". En redes sociales, Cohn recibió múltiples mensajes de admiración y orgullo, resaltando que Guatemala estuvo representada con altura en una de las galas más importantes para la juventud latina.
Por primera vez en su historia, los Premios Juventud salieron de Estados Unidos para celebrarse en Panamá. La gala reunió a los artistas más influyentes de la música, la moda y el entretenimiento, en un evento que reconoció tanto a figuras consagradas como a nuevos talentos.
Uno de los momentos más emotivos será la entrega de la categoría Agentes de Cambio, que premia a Carlos Vives y Myke Towers por su influencia artística y compromiso social. La ceremonia será transmitida por Univision y estará cargada de colorido, energía y un fuerte mensaje de orgullo latino.
Más de Premios Juventud
La edición de 2025 contará con la participación de grandes estrellas de talla internacional de la música latina. Marc Anthony hará vibrar a los asistentes con su salsa, mientras que artistas como Maluma, Camilo, Grupo Firme, Morat, Boza, Farruko, Bad Gyal, Lola Índigo y Emilia encenderán el escenario con presentaciones inolvidables.
El evento también rindirá homenaje al talento local, con la actuación de Nando Boom, pionero del reggae en español, quien abrirá la gala con un show especial en honor al país anfitrión.
La conducción estará a cargo de Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, acompañadas de presentadores invitados como Adamari López, Julián Gil y Eduin Caz.