Alessandra Rosaldo revela cómo una brujería casi la mata

La actriz mexicana Alessandra Rosaldo sorprendió al público al revelar que fue víctima de una fuerte brujería que, según le dijeron, tenía la intención de acabar con su vida. La confesión se produjo durante una reciente emisión del programa Netas Divinas, donde compartió con sus compañeras la difícil etapa que atravesó.
La etapa de la cantante estuvo marcada por accidentes y sucesos extraños que pusieron en riesgo su salud. Alessandra Rosaldo relató que en ese periodo comenzó a sufrir múltiples percances físicos.
Fue atropellada en Nueva York, sufrió caídas constantes e incluso temió quedarse paralítica. Estos hechos, que ocurrían de manera repetida, la llevaron a buscar ayuda espiritual para entender lo que sucedía.
Fue entonces cuando una persona le explicó que estaba bajo los efectos de un "trabajo de muerte" y que, simbólicamente, había sido enterrada para causarle daño. La intérprete detalló que el ritual que vivió fue intenso. Mientras estaba recostada, la persona que la atendía realizó una limpia y ella percibió una sensación muy particular.
Más de la revelación de Alessandra Rosaldo
"Hubo un momento en el que sentí que saliera un aliento que no era mío", aseguró, convencida de que se trataba de la energía negativa que le habían enviado. Tras esa experiencia, afirmó que su vida comenzó a cambiar: los accidentes se detuvieron y la etapa oscura en la que se encontraba empezó a disiparse.
Durante la conversación, las demás conductoras del programa, entre ellas Yolanda Andrade y Luz María Zetina, no ocultaron su sorpresa ante la declaración.
Le preguntaron si sabía quién pudo haber sido responsable de aquel supuesto ataque espiritual, pero Rosaldo respondió que no tenía idea de la identidad de la persona que buscó hacerle daño. Pese a ello, destacó que nunca volvió a vivir situaciones similares después del ritual de limpieza.
La revelación de la cantante no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde el tema de la brujería y las energías negativas volvió a ser motivo de debate.