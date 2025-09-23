 Karla Herrarte y su embarazo Avanzado
Farándula

La guatemalteca ganadora de La Academia Kids muestra su avanzado embarazo

La joven de tan solo 24 años compartió un emocionante video en donde muestra cómo vive su nueva etapa.

Karla Herrarte, Karla Herrarte
Karla Herrarte / FOTO: Karla Herrarte

La guatemalteca Karla Herrarte, recordada por conquistar al público como ganadora de La Academia Kids, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida.  La joven artista, de apenas 24 años, sorprendió a sus seguidores hace unos días al anunciar que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo.

Cabe destacar que la noticia rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales. Herrarte publicó un emotivo video en el que dejó ver cómo vive esta nueva etapa de maternidad, acompañada siempre del cariño de su familia.

Con una sonrisa radiante, la cantante compartió su felicidad y destacó que este bebé representa un nuevo comienzo en su vida personal y artística. Para celebrar el anuncio, Karla lanzó una canción inédita que dedica a este momento tan especial.

El tema funciona como un homenaje a la maternidad y a todo lo que significa convertirse en madre, una experiencia que, según ella misma ha señalado, la inspira profundamente y le da fuerzas para seguir construyendo su carrera musical. En sus historias más recientes de Instagram, la intérprete subió una serie de fotografías íntimas en las que presume su avanzado embarazo.

Luciendo un bikini, Herrarte mostró su pancita y reveló que se encuentra muy emocionada por cada cambio que vive en esta etapa. La artista aprovechó también para expresar la importancia de contar con el apoyo de su madre, quien ha estado a su lado en todo momento.

Según contó, ella ha sido clave para enseñarle y guiarla en este proceso, transmitiéndole consejos valiosos sobre cómo cuidar de sí misma y del bebé.

Desde que Karla Herrarte brilló en La Academia Kids, su talento ha sido motivo de orgullo para Guatemala.  Ahora, su faceta como futura mamá la convierte en inspiración para muchas jóvenes que la siguen desde su paso por la televisión.

Emisoras  Escúchanos