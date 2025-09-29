Ana Lendl, Miss Grand Guatemala, deslumbrante en Bangkok

Con elegancia, orgullo y las maletas cargadas de ilusión, Ana Sofía Lendl, coronada Miss Grand Guatemala 2025, llegó recientemente a Bangkok, Tailandia, para prepararse en lo que será su participación en la edición internacional de Miss Grand International que se celebrará el 18 de octubre de 2025.
Su llegada ha sido comentada ampliamente en medios locales e internacionales, pues muchos ven en ella no solo una belleza física, sino también una historia de identidad, talento y multiculturalidad digna de ser representada.
¿Quién es Ana Sofía Lendl?
Ana Sofía Lendl es una joven modelo austriaco-guatemalteca de 27 años, con una altura que ronda los 1.71 metros.
Nació en Austria, de madre guatemalteca y padre austriaco, pero pasó sus primeros años en Guatemala, hasta que su familia regresó a Europa cuando ella tenía alrededor de cinco o seis años.
Aunque residió durante su juventud y adultez en el extranjero, Ana Sofía mantiene una fuerte conexión con sus raíces guatemaltecas, algo que ha expresado públicamente y que pretendió reflejar en su participación en los certámenes de belleza.
En lo académico, posee una formación sólida: es licenciada en Periodismo Digital y también en Diseño de Interiores.
Como modelo, ha trabajado en Europa para marcas significativas y ha realizado sesiones fotográficas con alcance internacional; incluso ha sido parte de publicaciones reconocidas.
Su coronación como Miss Grand Guatemala 2025
Ana Sofía fue coronada como Miss Grand Guatemala 2025 durante el evento Miss Guatemala Contest 2025, celebrado en el Expocenter del Grand Tikal Futura Hotel en Ciudad de Guatemala.
El concurso no solo eligió a la representante para Miss Grand sino también a otras cinco reinas que van a representar al país en diversos certámenes internacionales (Miss International Guatemala, Miss World, Miss Supranational, Reina Hispanoamericana Guatemala, Reinado Internacional del Café).
Durante su discurso como ganadora, Ana Sofía enfatizó que quiere llevar con orgullo la cultura guatemalteca, conectar con la identidad nacional y demostrar que la belleza puede ser una herramienta para empoderar, unir y generar impacto más allá de lo estético.
Miss Grand International 2025: sede, fecha y retos
El certamen Miss Grand International 2025, edición número 13, se llevará a cabo el 18 de octubre de 2025 en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. Ana Sofía Lendl participará en representación de Guatemala entre más de 70 candidatas de distintas partes del mundo.
Este concurso es reconocido no solo por su componente de belleza, sino por las actividades previas al evento final, que incluyen proyectos sociales, sesiones fotográficas, competiciones de traje de baño, traje de noche, entrevistas, votaciones populares, entre otras etapas de evaluación.
Ana Sofía ha sobresalido ya en algunas votaciones preliminares de fans y rankings de seguidores, lo que le ha valido visibilidad internacional temprana.
Ana Sofía Lendl representa una figura contemporánea de reina de belleza: no solo belleza física sino identidad multicultural, educación, compromiso y orgullo nacional. Su llegada a Bangkok marca el inicio de su aventura internacional en Miss Grand International 2025, donde tiene enfrente tanto retos como posibilidades. En poco más de un mes sabremos si su presencia dejará huella en la coronación, pero ya su trayectoria ha generado un impacto significativo en Guatemala.
