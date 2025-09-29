Natanael Cano Confirma Concierto en Guatemala Tras Polémicas

El cantante mexicano Natanael Cano, considerado el máximo exponente de los corridos tumbados, llegará a Guatemala este año en medio de la expectativa de miles de seguidores y tras protagonizar varias polémicas que lo han mantenido en los titulares.
La productora encargada del evento confirmó que Cano ofrecerá un concierto en la Ciudad de Guatemala el próximo 6 de noviembre de 2025 en Explanada 5. La venta de boletos está disponible en Ticketasa.
¿Quién es Natanael Cano?
Nacido en Hermosillo, Sonora, el 27 de marzo de 2001, Natanael Cano es un cantante y compositor que revolucionó la música regional mexicana con la creación y popularización de los llamados corridos tumbados, una fusión entre los corridos tradicionales y géneros urbanos como el trap y el hip hop.
Desde su debut en 2019, Natanael Cano ha logrado una proyección internacional que lo ha colocado en festivales, escenarios y listas de popularidad en México, Estados Unidos y América Latina.
Entre sus temas más conocidos destacan Amor tumbado, Arriba de la Blindada, Pacas de billetes, Soy el diablo y más recientemente Porte exuberante.
A sus 24 años, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la nueva generación mexicana, con millones de oyentes en plataformas digitales y colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Peso Pluma y Ovi.
Polémicas recientes
Pese a su éxito, la carrera de Natanael Cano también ha estado marcada por controversias. En septiembre de 2025, las autoridades del estado de Sonora abrieron una investigación por un presunto concierto clandestino que el cantante habría ofrecido dentro de un centro penitenciario, hecho que generó indignación y debate en la opinión pública mexicana.
Aunque Cano no se pronunció directamente sobre el caso, el tema se volvió viral en redes sociales y reavivó la polémica en torno a su estilo de vida y las letras de sus canciones, que en varias ocasiones han sido cuestionadas por hacer apología de la violencia o el narcotráfico.
A lo largo de su carrera también ha tenido enfrentamientos públicos con colegas del género y ha protagonizado incidentes en conciertos debido a su carácter irreverente, lo que ha contribuido a su imagen de "artista polémico" pero a la vez ha aumentado la atención mediática en torno a él.
El anuncio de su presentación en Guatemala ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes lo consideran un referente de la música urbana regional. Para muchos, este concierto será la oportunidad de escuchar en vivo los éxitos que lo han convertido en una de las voces más escuchadas en plataformas como Spotify y YouTube.
La expectativa es alta, no solo por lo que representa Cano en el panorama musical, sino también por la energía y el espectáculo que suele desplegar en el escenario. Sus shows se caracterizan por luces, visuales llamativos y una conexión directa con el público que lo sigue fielmente.
