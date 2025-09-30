 ¿Juan Gabriel Vive? Hombre Igualido Captado en París
Farándula

¿Está vivo? Captan a un hombre idéntico a Juan Gabriel en restaurante de París

Jóvenes mexicanos se sorprendieron al encontrarse con una persona que luce exactamente igual que el Divo de Juárez en su viaje a Francia.

Juan Gabriel video muerte,
Juan Gabriel video muerte / FOTO:

En las últimas horas ha circulado un video que causó revuelo en las redes sociales, donde vemos a una persona idéntica a Juan Gabriel en una cafetería de París.

Tras la muerte del cantante mexicano corrieron los rumores de una posible simulación, este avistamiento alimenta esos rumores pues los usuarios aseguran que Juan Gabriel fingió su muerte.

Justo a pocos días del estreno de la serie de Netflix "Debo, Quiero y Puedo", que saldrá a la luz el 30 de octubre, la supuesta reaparición de Juan Gabriel se volvió tendencia.

El usuario que compartió el video en el que muestra a un hombre en una cafetería en París asegura que sería nada más y nada menos que el intérprete de "Hasta que te conocí".

El protagonista de este clip es un señor de cabello canoso y largo, con una chamarra naranja y una bufanda azul que no se da cuenta de que está siendo filmado mientras conversa con las personas que lo acompañan en su mesa en una cafetería en la capital francesa.

Las imágenes muestra a la persona con un gran parecido con el cantante, aunque en los comentarios, internautas se mostraron escépticos e incluso lo compararon con otros personajes: "

Se parece más a Rafael Inclán sin bigote", "Pensé que era Sergio Andrade" y "Ah caray, pensé que era Lucha Villa".

Juan Gabriel en París - Instagram

El documental

La figura de Juan Gabriel sigue despertando pasión y curiosidad casi diez años después de su fallecimiento. Por ello un nuevo documental busca responder a esa demanda de los seguidores del llamado Divo de Juárez, quien continúa siendo un referente de la música mexicana y del panorama artístico latinoamericano.

Bajo el título Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la serie profundiza en el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, y muestra aspectos poco conocidos de su vida y legado.

La docuserie será dirigida por María José Cuevas y producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez —quienes ya habían colaborado en el documental La dama del silencio. El caso Mataviejitas—, el proyecto propone una exploración de los episodios más significativos de la trayectoria de Juan Gabriel.

