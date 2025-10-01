 Ángela Aguilar despide a su estilista Micky
Ángela Aguilar lamenta la muerte de su estilista "Micky" y le dedica emotivo mensaje

El estilista de Ángela Aguilar y otros famosos había denunciado ante las autoridades mexicanas ser víctima de amenazas y fraude.

Ángela Aguilar, Redes sociales
Ángela Aguilar / FOTO: Redes sociales

La cantante Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram un profundo y conmovedor mensaje de despedida para su estilista, Micky, quien recientemente falleció. La publicación ha conmovido a sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad ante la pérdida de una figura que, claramente, fue muy importante en la vida personal y profesional de la artista.

"Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky", comienza el mensaje que Ángela Aguilar escribió sobre un fondo negro, en señal de luto. La joven cantante recordó con cariño el vínculo que los unía, destacando que su relación iba mucho más allá del trabajo. Micky no solo era su estilista, sino también un apoyo emocional clave durante momentos de inseguridad.

"Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran", expresó Ángela Aguilar en su mensaje, dejando entrever la cercanía e intimidad de su vínculo.

La artista también destacó la personalidad de Micky, su pasión por el gimnasio, su amor por los viajes y su constante deseo de superación, cualidades que —según sus palabras— quedan grabadas en su memoria como parte del legado de su amigo.

"Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar", concluyó la cantante, acompañando el mensaje con un emoji de paloma blanca, símbolo de paz y despedida.

Foto embed
Ángela Aguilar se despide de Micky - Redes sociales

¿Qué le pasó al estilista Micky?

El estilista, cuyo nombre real es Miguel Ángel de la Mora, había denunciado ante las autoridades mexicanas ser víctima de "amenazas y fraude".

La noche del lunes 29 de septiembre, Micky fue asesinado a las afueras de su salón de belleza, ubicado en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital dio a conocer, aunque sin referirse al también ‘influencer’ por su nombre, que se trató de "una agresión directa con disparos de arma de fuego".

