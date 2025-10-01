 Esme La Chapina: Su Transformación al Convertirse en Mamá
Así lucía Esme La Chapina antes de sus cirugías y recién convertida en mamá

A través de sus historias, la guatemalteca creadora de contenido sorprendió al compartir una foto donde aparece con su hijo siendo un bebé y ella de 17 años.

Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

Esmeralda Sanabria más conocida en redes como Esme La Chapina ha compartido a sus seguidores las mejores etapas de su vida, así como una que otra experiencia desagradable.

En redes sociales, la influencer ha dado a conocer que uno de sus mayores orgullos es ser madre de su pequeño "Colocho Chapín" como se identifica en redes.

A través de sus redes sociales, Esme La Chapina sorprendió al compartir una foto donde aparece con su hijo siendo un bebé y ella luciendo bastante joven con apenas 17 años.

"No saben cuánta nostalgia me da esta foto", escribió en la publicación.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram
Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

En varias ocasiones la creadora de contenido ha revelado que ella sola saca adelante a su hijo de 8 años, pues al parecer el padre del pequeño lleva 7 años sin pagar pensión alimenticia.

Sin embargo, eso no la ha desmotivado y ha trabajo duro darle lo mejor. En enero de este año, publicó en sus redes sociales que le regaló una casa a su hijo.

"Perdóname, hijo pero yo preferí el infierno para darte el cielo a ti. Te entrego tu casa totalmente terminada", añadió a la descripción del video en donde hace oficial la entrega de la propiedad.

@esmelachapina2

#mamaluchona #elcolochochapin #casa #esmelachapina te amo mi vida #2025

♬ sonido original - 𓆰Adlers𓆪

Quiere se modelo

 Esme la Chapina compartió en sus redes sociales un video en donde aparece junto a su hijo "El Colocho Chapín" en una sesión de fotografías.

Según el video, el hijo de la creadora de contenido quiere ser modelo, por lo que no le costó trabajo posar frente a las cámaras y los reflectores.

Así mismo, el video es acompañado por un audio creado por él mismo en donde agradeció a su madre por los esfuerzos que hace para salir adelante.

Más tarde, la influencer compartió el resultado de la sesión fotográfica en donde se observa al niño posar con diferentes atuendos que resaltan su carisma y personalidad.

"Detrás de un niño feliz hay una mamá responsable. Así se ven 9 años de lucha y sacrificio por mi hijo", detalló.

