Celebraciones del Día del Niño 2025 en Guatemala

El próximo fin de semana, Guatemala se llenará de alegría y diversión con múltiples actividades organizadas para conmemorar el Día del Niño 2025. Desde experiencias artísticas en el Zoológico La Aurora, hasta shows interactivos en el Museo de los Niños y talleres culturales en Correos de Guatemala, los más pequeños tendrán diversas opciones para disfrutar junto a sus familias.
Arte en el Zoológico La Aurora
El Zoológico La Aurora celebrará el "Día del Niño: Arte en el Zoo" el domingo 5 de octubre. La actividad se desarrollará en el Busito de Fátima, ubicado a un costado de la Casa de Té del zoológico.
Habrá dos horarios disponibles: de 10:00 a 11:00 a.m. y de 11:30 a 12:30 p.m. El costo por persona es de Q180, que incluye materiales y sorpresas. La propuesta busca acercar a los niños al arte en un entorno único rodeado de naturaleza y fauna, combinando la creatividad con la experiencia educativa del zoológico.
Museo de los Niños: shows y diversión
El Museo de los Niños de Guatemala también prepara una agenda especial para el 4 y 5 de octubre, con actividades que prometen entretener a toda la familia. Entre las dinámicas se encuentran inflables, cámaras fotográficas 360°, juegos, rifas y presentaciones artísticas.
El horario será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en jornadas llenas de sorpresas que combinan aprendizaje, entretenimiento y convivencia. Según el museo, se busca que los niños vivan experiencias inolvidables en un ambiente seguro y creativo.
Pequeños Filatelistas al Rescate
Por su parte, Correos de Guatemala invita a los niños entre 7 y 12 años a participar en "Pequeños Filatelistas al Rescate", una actividad gratuita que tendrá lugar el 1 de octubre en el Palacio de Correos, zona 1 de la ciudad capital.
Durante la jornada, de 14:00 a 16:00 horas, los niños podrán descubrir la historia de los correos y la magia de los sellos postales a través de dos talleres: El Viaje del Sello, que recorre la historia postal y su relación con la cultura, y Diseña tu Sello, donde los pequeños podrán crear su propio diseño.
¿Por qué se celebra el Día del Niño en Guatemala?
En Guatemala, el Día del Niño se conmemora cada 1 de octubre desde 1990, cuando el país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Esta fecha busca resaltar la importancia de la niñez como etapa fundamental en el desarrollo humano, además de promover el respeto, la protección y el cumplimiento de sus derechos.
Más allá de la diversión, las celebraciones representan una oportunidad para recordar que cada niño merece crecer en un ambiente de amor, respeto y oportunidades.
