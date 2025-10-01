Nicole Kidman: su impactante separación

La actriz Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban han sorprendido al mundo del espectáculo al anunciar su separación después de casi dos décadas de matrimonio. La noticia ha generado gran revuelo, pues ambos eran considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood.
Según informó el medio Infobae, la ruptura se habría dado por la falta de intimidad emocional y física en la relación. Fuentes cercanas aseguran que los compromisos profesionales de ambos pasaban factura, ya que Urban estaba inmerso en sus giras internacionales mientras Kidman se mantenía en Londres grabando producciones cinematográficas.
Esto habría provocado que la distancia se hiciera insostenible, al punto de vivir como "extraños". El quiebre definitivo se produjo cuando el músico decidió enfrentar a la actriz y exponerle su inconformidad con la dinámica que estaban llevando.
Para Kidman, la confesión de su esposo fue una sorpresa y, de acuerdo con los testimonios, ella "no quería esto". Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. La pérdida de la madre de Nicole en 2023 también marcó un antes y un después en la vida de la actriz, afectando la relación con su pareja.
Durante esa etapa, Urban estuvo ausente en momentos familiares clave, lo que profundizó aún más la distancia. Incluso, en el último aniversario de bodas, el cantante solo reaccionó con un simple emoji en redes sociales, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.
Actualmente, Nicole Kidman reside en Londres junto a sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, mientras continúa trabajando en la secuela de Practical Magic. Por su parte, Keith Urban sigue con su gira "High and Alive World Tour" en Estados Unidos y Canadá, además de estar involucrado en nuevos proyectos televisivos.
En cuanto al aspecto patrimonial, la pareja compartía una fortuna estimada en 282 millones de dólares. Aunque la separación es un hecho, aún no se ha confirmado si procederán con un divorcio legal o si existe la posibilidad de una reconciliación.