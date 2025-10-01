Ricky Martin enciende redes con imagen candente y sin ropa

Ricky Martin dejó con la boca abierta a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una imagen donde aparece completamente desnudo.
Al ritmo de la canción "Push" de Connor Price y Nic D, la publicación mostró a Martin de pie frente al espejo del baño mientras tomaba una foto que se extendía por debajo de sus huesos de la cadera.
Luciendo sus abdominales esculpidos, el músico sonrió levemente a su teléfono y dejó que su físico hablara por sí solo. No incluyó ninguna leyenda.
Como era de esperarse, la foto que subió a sus historias de inmediato generó miles de reacciones y comentarios.
Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos bromearon con que Ricky Martin podría abrir una cuenta en OnlyFans.
A sus 53 años, Ricky Martin demuestra que sigue siendo un sex symbol que acapara las miradas siempre. En los últimos meses, causó revuelo en Instagram con varias publicaciones sugerentes.
En 2021, confesó a la revista Vogue que medita entre 15 y 30 minutos diarios y sigue tratamientos para la piel con agua alcalina, parches para ojos, cremas antioxidantes y cubitos de hielo, los cuales estimulan la circulación y la salud de su piel, demostrando que su bienestar es fruto de disciplina y constancia.
Su vida privada
Tras su divorcio en 2023 con el artista Jwan Yosef, Ricky Martin continúa compartiendo la crianza de sus hijos menores: Lucía, de 6 años, y Renn, de 5, además de los gemelos Matteo y Valentino, de 17, nacidos mediante gestación subrogada.
A pesar de estar en el centro de la atención mediática, el cantante mantiene un equilibrio entre su vida personal y su carrera, destacándose por su estilo de vida saludable.
Ricky Martin no se detiene. Este noviembre comenzará en Australia su nueva gira "Ricky Martin Live!", con presentaciones en Melbourne los días 1 y 2 en el Rod Laver Arena.