Anuel AA enfrenta demanda por supuesto ataque en parque de diversiones

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, fue demandado por una persona que lo acusa de presunta agresión durante una visita al parque acuático Volcano Bay, en el complejo Universal Orlando Resort.
De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, un hombre identificado como Fernando Dávila presentó una demanda contra el cantante Anuel AA, alegando que él y su equipo lo "golpearon brutalmente" el pasado 25 de abril.
El recurso judicial sostiene que el ataque provocó lesiones físicas y emocionales, así como presunto desfiguramiento, aunque no se detalla en qué consistió. Los demandantes solicitan compensación por gastos médicos, pérdida de ingresos y daños punitivos.
"El demandado incurrió en una conducta extrema y escandalosa al agredir violentamente a la parte demandante en un lugar público, sin provocación", señala la demanda, presentada por el abogado Michael Singh.
Como resultado de la presunta agresión, Dávila alega haber sufrido daños físicos y emocionales significativos, incluyendo ansiedad, humillación, angustia mental y trauma psicológico.
Según el documento, también experimenta pesadillas recurrentes, hipervigilancia y miedo a estar en lugares públicos o con multitudes.
La demanda destaca que la madre y la hija del demandante presenciaron el incidente, lo que agravó aún más el impacto emocional.
Una compensación económica
Además de la demanda, la presunta víctima presentó una reclamación contra el parque temático Universal, a quienes responsabiliza por no garantizar la seguridad del área donde ocurrió el altercado. Solicita una compensación de US$50,000 dólares por daños y perjuicios.
"La empresa falló en proveer personal de seguridad adecuado en esa área para supervisar el comportamiento de los invitados, intervenir en disturbios o disuadir actos de violencia", detalla el recurso.
También se argumenta que el lugar donde ocurrió la agresión es una zona donde anteriormente se habían registrado problemas de control de multitudes o altercados, lo que, según la parte demandante, hacía previsible la necesidad de una vigilancia más estricta.
Se desconoce cuándo será la audiencia por este caso. No obstante, se sabe que la demanda fue metida el pasado 26 de septiembre y la jueza a cargo es Heather Pinder Rodríguez.
Hasta el momento, ni Anuel AA ni sus representantes han ofrecido declaraciones públicas sobre la demanda.