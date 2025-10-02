 Anuel AA enfrenta demanda por supuesto ataque en parque de diversiones
Farándula

Demandan a Anuel AA por presunta golpiza en un parque de diversiones

El reguetonero está siendo demandado por, supuestamente, golpear brutalmente a un hombre y le exigen jugosa compensación económica.

Compartir:
Foto: Instagram
anuel aa foto con sus hijos / FOTO:

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, fue demandado por una persona que lo acusa de presunta agresión  durante una visita al parque acuático Volcano Bay, en el complejo Universal Orlando Resort.  

De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, un hombre identificado como Fernando Dávila presentó una demanda contra el cantante Anuel AA, alegando que él y su equipo lo "golpearon brutalmente" el pasado 25 de abril.

El recurso judicial sostiene que el ataque provocó lesiones físicas y emocionales, así como presunto desfiguramiento, aunque no se detalla en qué consistió. Los demandantes solicitan compensación por gastos médicos, pérdida de ingresos y daños punitivos.

"El demandado incurrió en una conducta extrema y escandalosa al agredir violentamente a la parte demandante en un lugar público, sin provocación", señala la demanda, presentada por el abogado Michael Singh.

Como resultado de la presunta agresión, Dávila alega haber sufrido daños físicos y emocionales significativos, incluyendo ansiedad, humillación, angustia mental y trauma psicológico.

Según el documento, también experimenta pesadillas recurrentes, hipervigilancia y miedo a estar en lugares públicos o con multitudes.

La demanda destaca que la madre y la hija del demandante presenciaron el incidente, lo que agravó aún más el impacto emocional.

Foto embed
demanda a Anuel AA - Instagram

Una compensación económica

Además de la demanda, la presunta víctima presentó una reclamación contra el parque temático Universal, a quienes responsabiliza por no garantizar la seguridad del área donde ocurrió el altercado. Solicita una compensación de US$50,000 dólares por daños y perjuicios.

"La empresa falló en proveer personal de seguridad adecuado en esa área para supervisar el comportamiento de los invitados, intervenir en disturbios o disuadir actos de violencia", detalla el recurso.

También se argumenta que el lugar donde ocurrió la agresión es una zona donde anteriormente se habían registrado problemas de control de multitudes o altercados, lo que, según la parte demandante, hacía previsible la necesidad de una vigilancia más estricta.

Se desconoce cuándo será la audiencia por este caso. No obstante, se sabe que la demanda fue metida el pasado 26 de septiembre y la jueza a cargo es Heather Pinder Rodríguez.

Hasta el momento, ni Anuel AA ni sus representantes han ofrecido declaraciones públicas sobre la demanda.

En Portada

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitost
Nacionales

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitos

07:13 AM, Oct 02
Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025 t
Deportes

Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025

08:13 AM, Oct 02
Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvadort
Nacionales

Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvador

08:05 AM, Oct 02
Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israelt
Internacionales

Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israel

08:32 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos