Demon Slayer: Récords de Taquilla

Demon Slayer rompe récords en taquilla y esto fue todo lo que recaudó

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" se ha convertido en un fenómeno global rompiendo récords en varios países.

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" continúa su paso arrasador en la cartelera internacional.  El filme basado en el popular manga y anime japonés ha alcanzado los 605,4 millones de dólares en recaudación global.

Este es un hito que la coloca como una de las producciones animadas más exitosas de los últimos tiempos. De acuerdo con información compartida por Deadline y confirmada por Sony Pictures y Crunchyroll, distribuidoras oficiales de la cinta, de ese total más de 305 millones de dólares corresponden a mercados manejados directamente por ambas compañías.

Estas cifras confirman la expansión del anime más allá de Japón, logrando atraer públicos en continentes donde antes el género tenía un alcance limitado. En Estados Unidos, "Infinity Castle" registró 104,7 millones de dólares, rompiendo la marca de películas como Pokémon: La primera película (1999) y Dragon Ball Super: Super Hero (2022).

Esta cifra la convierte en el largometraje de anime más taquillero en ese país, consolidando el fenómeno de Demon Slayer en Norteamérica. En México, la producción logró un récord histórico con 16,6 millones de dólares, el mayor ingreso que una película de anime ha obtenido en el mercado local.

Más del éxito de Demon Slayer: Infinity Castle

En Europa, destacó Alemania con 12,5 millones y Francia con 12,3 millones, mientras que en Asia sorprendió India con 9 millones, una cifra sin precedentes para una producción japonesa en ese territorio.  En Reino Unido, la recaudación alcanzó los 8,4 millones de dólares, reflejando la fuerza global del proyecto.

Con estos números, la cinta dirigida por Haruo Sotozaki se ubicó como la octava película más vista de 2025 a nivel mundial.

La cinta está compitiendo de frente con producciones de Hollywood y demostrando que la animación japonesa ha alcanzado un espacio relevante en el mercado internacional. Este éxito también refleja un cambio en la forma de distribuir cine japonés: de funciones limitadas en cines especializados se ha pasado a estrenos masivos en salas de todo el mundo.

