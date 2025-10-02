Regalo Mundial 2026 a finalistas de La Casa de los Famosos

El Mundial 2026 ya comienza a sentirse dentro y fuera de las canchas y también la televisión. En esta ocasión, la emoción futbolera llegó hasta La Casa de los Famosos México, donde los finalistas recibieron un regalo inesperado relacionado con el torneo que se disputará el próximo año.
La sorpresa se dio tras la eliminación de Alexis Ayala, sexto concursante en salir de la competencia. Horas después, "La Jefa" anunció que había preparado un detalle especial para los habitantes de la casa.
Entre risas y expectativa, los finalistas abrieron un paquete que contenía bufandas oficiales del Mundial 2026. La reacción fue inmediata. "¡Bufandas de la FIFA del Mundial! ¡No manches!", exclamó Aldo, mientras todos los participantes se colocaban la prenda y entonaban un "¡México, México!" al unísono.
El momento fue acompañado por la voz de "La Jefa", quien recordó la magnitud del evento. "Estamos a tan solo nueve meses del Mundial 2026, que se realizará de manera simultánea en México, Estados Unidos y Canadá", detalló.
La final de La casa de los famosos se acerca
Este contexto no es menor. El próximo campeonato será histórico, ya que será la primera vez que una Copa del Mundo tenga tres países sede. En el caso de México, el protagonismo será evidente: el partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, un escenario emblemático que ya ha albergado dos inauguraciones mundialistas.
Aunque el obsequio generó gran entusiasmo, algunos concursantes bromearon con la posibilidad de que el premio incluyera boletos para asistir al torneo.
Sin embargo, la producción aclaró que la sorpresa se limitaba a las bufandas conmemorativas. El gesto no pasó desapercibido en redes sociales, donde los seguidores del reality comentaron la manera en que el Mundial logró colarse en la dinámica del programa.
La combinación de entretenimiento televisivo con la expectativa deportiva se convirtió en un tema de conversación que resalta el impacto mediático de la justa internacional.