La Sustancia: Margaret Qualley Impacta con Extraña Foto

A pocos días de su llegada a las pantallas de streaming, La Sustancia genera expectativa renovada: el thriller de terror corporal dirigido por Coralie Fargeat desembarcará en HBO Max el 10 de octubre, mientras su coprotagonista Margaret Qualley alimenta el misterio con un video poco convencional que ya causa revuelo entre cinéfilos y seguidores.
Un estreno esperado
Tras su paso por festivales y su recorrido en salas de cine, La Sustancia se prepara para conquistar audiencias en el ámbito digital. La cinta, que combina horror, crítica social y grotesco visual, llega a HBO Max para quienes buscan una propuesta audaz, incómoda e inquietante más allá del entretenimiento convencional.
El adelanto de su llegada al servicio de streaming ha sido acompañado por un video protagonizado por Qualley que, lejos de promocionar la película de forma tradicional, ha sorprendido por su tono críptico: gestos distorsionados, fragmentos visuales perturbadores y un aura de extrañeza que dispara interrogantes entre quienes la han visto hasta ahora.
Muchos usuarios han comenzado a especular acerca de su relación con la trama, si se trata de una pieza artística ligada al universo de la película o simplemente un guiño de marketing.
¿De qué trata La Sustancia?
La Sustancia (título original The Substance) es un filme de terror corporal que explora la obsesión por la juventud, la belleza y el precio psicológico y físico de reconquistar el protagonismo.
La historia sigue a Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una celebridad que atraviesa una crisis profesional: tras cumplir 50 años, es despedida de su programa televisivo bajo el argumento de que "su edad ya no vende".
Sumida en desesperación, Elisabeth recibe una propuesta de un laboratorio clandestino: una sustancia experimental que le promete convertirse temporalmente en una versión rejuvenecida, más bella y más perfecta de sí misma.
Esa versión más joven es Sue, interpretada por Margaret Qualley. Pero el experimento tiene condiciones muy estrictas: Elisabeth debe alternar entre su versión original y esta nueva identidad cada siete días, sin excepción.
Cuando las reglas se rompen y los efectos secundarios se intensifican, la protagonista descubrirá que el precio a pagar va mucho más allá de lo físico: su identidad, su mente y su alma quedan atrapadas en una lucha interna entre el cuerpo que envejece y la versión que ansiaba volver a ser.
Margaret Qualley y su extraña fotografía
Tras el éxito de La Sustancia, Margaret Qualley comentó que había sufrido de problemas en la piel por el maquillaje que debió utilizar para su papel. Además expresó para la revista Cosmopolitan.
"La Sustancia fue como entrar en el ojo del huracán. Fue como lidiar con toda mi mierda, la mierda de mi madre, generaciones de trauma, Fue una pesadilla convertirme en ese fembot idílico y juvenil. Nadie se ve a sí misma así. La película no es precisamente una buena referencia de lo que significa la feminidad —de hecho, tiene muchas cosas bastante masculinas", expresó.
Tras el anuncio que La Sustancia se estrenará pronto en plataforma de streaming, Margaret Qualley compartió una fotografía en donde se luce como "un ser de luz", muchos han interpretado esa imagen como el poder de algo externo que invade su vida y la sensación de estar atrapado en una transformación, tal cual sucedió en la película.
