 Vivian, amiga de Valeria Márquez, criticada por nuevo look
Farándula

Vivian, amiga de Valeria Márquez, recibe críticas por su nuevo look y la culpan de homicidio

Vivian de la Torre recibe críticas tras cambio de look y señalamientos por muerte de Valeria Márquez.

Valeria Márquez - Vivian de la Torre, Redes sociales
Valeria Márquez - Vivian de la Torre / FOTO: Redes sociales

Vivian de la Torre, amiga cercana de la influencer mexicana Valeria Márquez, ha sido objeto de fuertes críticas y especulaciones en redes sociales tras mostrar un nuevo estilo estético que muchos aseguran se parece al de la joven fallecida.

Además, circulan acusaciones no confirmadas de que estaría involucrada -de alguna manera- en el homicidio de su amiga, lo que ha generado un aluvión de comentarios y controversia sobre su relación con la fallecida creadora de contenido.

¿Quién era Valeria Márquez y cómo murió?

Valeria Márquez (1992-2025) era una influencer, modelo y empresaria mexicana que acumulaba miles de seguidores en TikTok e Instagram. Una parte de su identidad pública estaba asociada con su salón de belleza "Blossom The Beauty Lounge", en Zapopan, Jalisco.

Valeria Márquez - Instagram

El 13 de mayo de 2025, Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo por TikTok desde su salón. Un hombre que fingió ser repartidor ingresó y le disparó mortalmente en el pecho y la cabeza. La misma transmisión captó los momentos finales antes de que el perpetrador huyera. Las autoridades clasifican el caso como posible feminicidio y lo investigan en Jalisco.

Hasta ahora, no se han dictado culpas formales sobre quién ordenó o ejecutó el crimen, aunque los medios han señalado al sospechoso principal como Ricardo Ruiz Velasco, alias "El Doble R" o "El Tripa", presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Vivian de la Torre, quien era considerada amiga cercana de Valeria, ha sido blanco de acusaciones en redes sociales. Muchos cibernautas la han culpado por supuestamente haber instado a Márquez a quedarse en el salón minutos antes del ataque, y por haber tenido un papel en la logística del homicidio. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios oficiales de su participación.

En respuesta a las acusaciones, Vivian ha salido a declarar públicamente que nunca imaginó lo que sucedería, que Valeria era casi como una hermana para ella, y que la presión mediática la ha afectado profundamente.

Una nota polémica que circuló sugiere que Márquez estaba a la espera de un regalo, que de la Torre habría instado a que la influencer permaneciera en el salón para recibirlo, lo que algunos interpretan como un acto cómplice. Pero estas versiones no han sido corroboradas por la fiscalía.

Al compartir su nuevo look, Vivian se vio envuelta en una ola de comentarios negativos, en los cuales usuarios no solo la criticaron estéticamente, sino que también la responsabilizan indirectamente del crimen de Márquez. Frases como "se le parece mucho a Valeria" o acusaciones más graves circulan sin pruebas contundentes.

En medios mexicanos, se publica que el fiscal de Jalisco ha descartado oficialmente que Vivian sea investigada como el presunto crimen.

Valeria Márquez - Redes sociales

Estado actual de la investigación

La fiscalía estatal continúa con la investigación, buscando pistas, testigos y pruebas que permitan identificar al o los responsables del homicidio de Valeria Márquez. Hasta ahora no se han presentado cargos definitivos ni arrestos confirmados.

