Ana Lendl sufre accidente en Miss Grand International 2025

Farándula

Ana Lendl sufre accidente durante actividades del Miss Grand International 2025

La guatemalteca Ana Lendl sufrió un accidente durante las actividades previas al concurso que se desarrolla en Bangkok, Tailandia. La joven aclaró que "no se trata de nada grave".

Ana Sofía Lendl, Redes sociales
Ana Sofía Lendl / FOTO: Redes sociales

Ana Lendl compartió que sufrió un pequeño percance durante las actividades que se realizan en el Miss Grand International 2025. La modelo compartió en sus historias de Instagram una imagen donde se observa una herida en su pie derecho, junto con varios artículos médicos como gasas, desinfectante y curitas.

En la fotografía escribió: "Thank you @missgrandguatemala for instantly taking care of me and sending me meds after my incident. Feeling safe as your queen" ("Gracias @missgrandguatemala por cuidarme inmediatamente y enviarme medicinas después de mi incidente. Me siento segura como su reina").

Ana Lendl Miss Grand Guatemala - Redes sociales

También agregó el mensaje: "Let’s get back on track for swimsuit" ("Volvamos a la pista para el desfile en traje de baño"), mostrando su determinación por continuar en la competencia a pesar del percance.

La publicación rápidamente generó reacciones de apoyo de seguidores y fanáticos del certamen, quienes le enviaron mensajes de ánimo y pronta recuperación, destacando su actitud positiva y su compromiso con representar dignamente a Guatemala.

¿Quién es Ana Sofía Lendl?

Ana Lendl, de 27 años, es una modelo austriaco-guatemalteca. Nació en Austria, hija de madre guatemalteca y padre austriaco, pero pasó sus primeros años en Guatemala antes de que su familia regresara a Europa cuando ella tenía alrededor de cinco o seis años.

A pesar de haber crecido fuera del país, Ana Sofía mantiene una profunda conexión con sus raíces guatemaltecas, algo que ha expresado en distintas entrevistas y que busca reflejar en su participación en los certámenes internacionales.

Ana Lendl - Redes sociales

Posee dos licenciaturas, una en Periodismo Digital y otra en Diseño de Interiores, y ha trabajado como modelo para reconocidas marcas europeas, además de aparecer en publicaciones de alcance internacional.

Ana Lendl fue coronada como Miss Grand Guatemala 2025 durante el Miss Guatemala Contest 2025, realizado en el Expocenter del Grand Tikal Futura Hotel en Ciudad de Guatemala.

En su discurso como ganadora, expresó su deseo de llevar con orgullo la cultura guatemalteca, promover la identidad nacional y demostrar que la belleza puede ser una herramienta para empoderar y generar cambios positivos.

Ana Lendl - Redes sociales

El Miss Grand International 2025, en su edición número 13, se llevará a cabo el 18 de octubre de 2025 en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. Ana Lendl compite junto a más de 70 candidatas de distintos países del mundo.

