Realidad vs Ficción en la Serie de Ed Gein de Netflix

Netflix volvió a apostar por el género del true crime con "Monstruo: la historia de Ed Gein". La serie retrata la vida del asesino y profanador de tumbas que conmocionó a Estados Unidos en los años cincuenta.
La producción, protagonizada por Charlie Hunnam, se estrenó el 3 de octubre de 2025 y rápidamente se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma. A lo largo de ocho episodios, la serie muestra la vida de Edward Gein, un hombre solitario de la zona rural de Wisconsin que mantuvo una relación enfermiza con su madre, Augusta, interpretada por Laurie Metcalf.
Tras su muerte, Gein desató su locura y cometió crímenes que inspiraron películas como Psicosis, El silencio de los inocentes y La masacre de Texas. Sin embargo, según destaca el diario Clarín, la producción mezcla hechos verídicos con escenas dramatizadas que no están respaldadas por registros históricos.
Por ejemplo, la serie sugiere que Gein asesinó a su hermano Henry, aunque las investigaciones oficiales nunca confirmaron esa versión. También se introduce a un personaje ficticio, Adeline Watkins, como interés romántico del asesino, algo que jamás fue comprobado.
Más de Ed Gein
El actor Charlie Hunnam se preparó intensamente para encarnar al perturbado criminal estadounidense. Perdió más de 30 kilos y estudió grabaciones inéditas de los interrogatorios policiales para capturar los gestos y la forma de hablar de Ed Gein.
Su interpretación ha sido elogiada por críticos y espectadores por la complejidad con la que logra humanizar a un personaje tan oscuro. La serie también cuenta con la participación de Tom Hollander, Suzanna Son y Olivia Williams, quienes completan un elenco que busca equilibrar el drama psicológico con el terror.
Aunque "Monstruo: la historia de Ed Gein" forma parte de la franquicia creada por Ryan Murphy, puede verse de manera independiente, sin necesidad de conocer las temporadas anteriores sobre Jeffrey Dahmer o los hermanos Menéndez.