Respuesta de Carlos Villagrán a Bad Bunny por parodia

El actor mexicano Carlos Villagrán, recordado mundialmente por su entrañable interpretación de Kiko en "El Chavo del 8", sorprendió a sus seguidores con una inesperada reacción hacia Bad Bunny, luego de que el cantante puertorriqueño diera vida al icónico personaje en una parodia transmitida durante un programa de televisión estadounidense.
El gesto del artista latino más popular del momento no pasó desapercibido, especialmente porque su imitación del niño cachetón del barrio del Chavo causó sensación en redes sociales.
Bad Bunny apareció caracterizado con la clásica camiseta de rayas, los tirantes y la gorra multicolor, recreando algunos de los gestos y frases más conocidos del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.
La interpretación, que combinó humor con referencias a la cultura popular, se viralizó en toda latinoamérica y generó una ola de comentarios.
Entre los millones de reacciones destacó la de Carlos Villagrán, quien compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje que rápidamente se volvió tendencia: "Tendré que aprender a cantar el sapito a tu estilo".
El comentario, cargado de humor y simpatía, hacía referencia tanto a la interpretación de Bad Bunny como a una famosa frase recurrente de la comedia mexicana. Sin embargo, el mensaje desapareció poco después: Villagrán borró la publicación, aunque ya había sido capturada y difundida por numerosos usuarios.
Algunos seguidores comentaron que tal vez Carlos Villagrán decidió retirarla porque algunos usuarios le comentaron que había confundido los éxitos de Bad Bunny con uno de Belinda.
El impacto de la parodia
Bad Bunny, conocido por su versatilidad artística y por fusionar géneros y estilos culturales, sorprendió a su público al rendir homenaje a uno de los personajes más queridos del humor latino. Su parodia de Kiko fue parte de un sketch cómico transmitido en la televisión estadounidense, donde el cantante mostró su lado más divertido e inesperado, desatando tanto risas como nostalgia.
En redes sociales, los usuarios celebraron la forma en que el puertorriqueño logró capturar la esencia del personaje, incluso imitando su forma de caminar y su tono de voz exagerado. "¡Se parece muchísimo!", "Bad Bunny es Kiko versión 2025", y "Esto es lo que no sabíamos que necesitábamos ver" fueron algunos de los comentarios más repetidos en X.}
Mira también:
@emisorasunidas897
Hallazgo arqueológico con la inscripción Messi da la vuelta al mundo. . . #Messi #Arqueologia #Futbol♬ sonido original - Emisoras Unidas