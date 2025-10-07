Eugenio Derbez aclara rumores de infidelidad a Dalilah Polanco

Días después del escándalo que provocó Dalilah Polanco al hacer una polémica confesión en La Casa de los Famosos México sobre la traición de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.
El productor y comediante mexicano decidió romper el silencio en un encuentro con la prensa a su llegada a la Ciudad de México.
Los reporteros le cuestionaron al comediante sobre su opinión con respecto a la revelación de su ex Dalilah Polanco en el reality de famosos. Esto fue lo que dijo:
"No hay nota, no hay nada que decir... Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento".
En cuanto a la opinión de Alessandra Rosaldo, Derbez contestó por ella: "Ella no tiene nada que decir... Llevo 20 años con mi mujer", agregó.
¿Qué dijo ella?
Durante una de las dinámicas más intensas de La Casa de los Famosos, titulada "El triángulo de las verdades", Dalilah Polanco abrió su corazón y confesó que una de las experiencias más dolorosas de su vida fue la infidelidad que sufrió por parte de Eugenio Derbez, con quien mantuvo una relación en el pasado.
Dalilah Polanco narró que su relación con Derbez parecía perfecta, vivían juntos, tenían una casa bonita y todo marchaba en armonía. Sin embargo, comenzó a notar actitudes extrañas y detalles que le hicieron sospechar.
La actriz dejó pasar muchas señales de traición de su pareja para no ser la novia tóxica, pero cuando se enteró fue peor
Según contó, en varias ocasiones le preguntó directamente si había algo que desconocía, pero él lo negó categóricamente. Con el tiempo, sus dudas se confirmaron cuando una revista publicó fotos de Derbez con otra mujer, que resulta ser Alessandra Rosaldo.
"Había fotos de él con ella, con gorra y lentes bajándose de sus carros en un estacionamiento y caminando, y se me rompió el corazón, llegué a la casa, agarré mi maletita y le dejé la revista encima de la cama", relató.