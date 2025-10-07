 Filtran video íntimo Kim Shantal, participante de Granja VIP
Farándula

Filtran video íntimo de Kim Shantal, la influencer confirmada para La Granja VIP

La famosa modelo y periodista fue la tercera confirmada para el reality de Azteca México y su nombre a estado en tendencia tras unas imágenes donde mantiene relaciones con un hombre.

Kim Shantal, Instagram
Kim Shantal / FOTO: Instagram

Kimberly Shantal Adame, mejor conocida como Kim Shantal, se perfila como uno de los nombres más comentados del próximo reality La Granja VIP 2025.

La influencer mexicana, bailarina y creadora de contenido se convirtió en la tercera participante oficial del reality show de TV Azteca.

Con cerca de 11 millones de seguidores en Instagram, su llegada promete sacudir el ambiente de la granja y encender la polémica desde el primer día.

En las últimas horas, Kim Shantal se volvió una de las mujeres más buscadas en X por un video en el que se ve cómo mantiene relaciones con un hombre.

Si bien algunos usuarios aseguraron que todo se trataba de una filtración, la realidad es que el material es parte de lo que ocurrió al interior de ‘La Venganza de los Ex VIP 4‘, un programa en el que participó la exintegrante de Badabun.

Además, su nombre acaparó titulares por la disputa legal que emprendió contra la también influencer Lizbeth Rodríguez por presunto daño moral, un conflicto que escaló hasta los tribunales.  

Más sobre ella

Kim Shantal ha construido su fama como creadora de contenido versátil. Su actividad en redes sociales incluye modelaje, bailes, estilo de vida, y ha expandido su alcance con un canal de YouTube donde comparte entrevistas, retos y momentos de su vida personal.

Además, su experiencia en realities no es nueva: participó previamente en Los 50 de Telemundo, lo que le da cierta ventaja frente a las cámaras y la dinámica de convivencia.

El arranque de La Granja VIP 2025 está programado para el domingo 12 de octubre por Azteca Uno, y promete mostrar a los famosos fuera de su zona de confort.

Foto embed
Kim Shantal Playboy - Instagram

Ordeñar vacas, cultivar y realizar tareas de campo serán algunas de las actividades que pondrán a prueba tanto la resistencia física como la paciencia de los participantes.

Hasta ahora, los primeros confirmados son Alfredo Adame y Jawy Méndez, quienes ya anticipan un ambiente cargado de tensión y entretenimiento.

Kim Shantal, con su fuerte personalidad y estilo irreverente, se une para incrementar la expectación y dinamizar la competencia desde los primeros episodios.

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

