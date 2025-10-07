Monstruos Cuarta temporada y el misterio de Lizzie Borden

La serie antológica de crímenes reales Monstruos (Monster), creada por Ryan Murphy para Netflix, ha confirmado que su cuarta temporada estará dedicada al enigmático caso de Lizzie Borden, una figura que ha desafiado al tiempo y a la justicia con su versión de los hechos.
El anuncio oficial revela que Ella Beatty asumirá el papel principal como Lizzie Borden, convirtiéndose en la primera mujer acusada —pero nunca condenada— que protagoniza una entrega dentro de esta franquicia.
El reparto complementario incluirá a Rebecca Hall como la madrastra Abby Borden y Vicky Krieps como Bridget Sullivan, la criada que fue testigo clave en el proceso judicial.
Aunque aún no tiene fecha de estreno definitiva, la producción ya está en marcha y se espera que la nueva temporada se estrene en 2026.
¿Quién fue Lizzie Borden?
Elizabeth "Lizzie" Andrew Borden nació el 19 de julio de 1860 en Fall River, Massachusetts, en Estados Unidos.
Su madre, Sarah Anthony Morse, falleció cuando Lizzie era niña, y su padre, Andrew Jackson Borden —un acaudalado empresario textil y hombre de bienes— contrajo matrimonio de nuevo con Abby Durfee Gray.
Lizzie vivía con su hermana mayor, Emma, en el hogar de su padre y madrastra, con quienes mantenía relaciones tensas.
El 4 de agosto de 1892, Andrew Borden y Abby fueron hallados brutalmente asesinados en su residencia: Andrew en la sala de estar recibió múltiples golpes, y Abby fue encontrada en la planta alta, también asesinada con objeto contundente (presuntamente un hacha). El asesinato conmocionó a la comunidad y generó un enorme revuelo público.
Lizzie fue arrestada el 11 de agosto de 1892 y sometida a juicio en 1893. Durante la causa, su defensa argumentó que no había pruebas concluyentes: nunca se halló un arma manchada de sangre ni ropa con rastros, y algunos testimonios tenían contradicciones. El jurado la absolvió tras poco más de una hora de deliberación, declarando que no había pruebas suficientes para condenarla.
Aunque fue declarada inocente legalmente, el juicio generó un legado duradero de especulación y mito: ¿Realmente cometió los asesinatos?, ¿Se benefició de su posición social, género o falta de pruebas para evadir la condena? Su caso ha sido objeto de numerosos libros, documentales y adaptaciones que exploran esas interrogantes.
Lizzie Borden falleció el 1 de junio de 1927 en su ciudad natal, Fall River. Su hermana Emma moriría solo nueve días después y ambas fueron enterradas en el mismo panteón que Andrew y Abby.
Con el paso del tiempo, la casa donde ocurrieron los asesinatos se transformó en una atracción turística: funciona como museo, alojamiento y sitio de recorridos históricos y paranormales.
¿Qué implicaciones tiene la temporada 4 de "Monstruos"?
Con esta nueva temporada de Monstruos, "La historia de Lizzie Borden", la franquicia continúa su línea de relatar casos criminales célebres, pero marca un cambio importante: será la primera vez que la serie se centra en una figura acusada y absuelta, no en un criminal condenado.
La elección de Lizzie Borden representa un reto narrativo: explorar un crimen envuelto en ambigüedades, rumores, contradicciones y tensiones sociales propias de la época victoriana. Se espera que la serie profundice en las presiones de género, clase y justicia que rodeaban su juicio.
La serie llega tras el éxito de sus entregas anteriores —Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein— y busca mantener el interés del público en la tradición del true crimen dramatizado.
