Bananín y Bananón: actores Bananas en Pijamas novios de años

Todos aquellos que nacieron en los 90’s recordarán con nostalgia el programa de televisión australiano Bananas en Pijamas, que narraba la vida de dos frutas llamadas "Bananín" y "Bananón" (B1 Y B2 en inglés), quienes diariamente resolvían sus diferencias a través de los valores y el respeto.
Uno de los actores que participó en la recordada serie de los 90', Bananas en Pijamas, sorprendió al mundo al revelar que junto a su pareja dieron vida a Bananín y Bananón.
Todo ocurrió en el 2019, cuando Mark Short Chapman participaba en el programa de baile The Greatest Dancer de la BBC, buscando quedar entre los finalistas.
Antes de su presentación, éste contó un poco de su carrera, revelando su participación en la icónica serie infantil.
"Yo era Bananín y mi novio (Ashley Scott) fue Bananón. Llegamos a actuar en los mismos capítulos y después de más de 26 años seguimos juntos", contó el Artista.
Sin embargo y tras estas declaraciones, Mark no logró cautivar al jurado con su rutina de "Canned Heat" de Jamiroquai, ya que debía alcanzar un 75% para clasificar y solo llegó al 61%.
La serie
Bananas en Pijamas, serie emitida desde 1992 hasta 2001, fue una de las más importantes para la década, pues marcó a todas esas generaciones que siempre recordarán a las dos bananas en pijama y a su tradicional y pegajosa canción que quedó guardada en la mente de todos sus espectadores.
La serie de televisión, que sigue a B1 y B2, se inspiró en la canción de 1967 del compositor británico Carey Blyton.
No tardó mucho en convertirse en un programa infantil para la pantalla chica. Bananas en Pijamas, ambientada en Cuddles Avenue, Cuddlestown, seguía al travieso dúo y a sus amigos osos de peluche, junto con Rat-in-a-Hat.