 Bananín y Bananón: actores Bananas en Pijamas novios de años
Farándula

Bananín y Bananón: Los actores de "Bananas en Pijamas" son pareja desde hace 31 años

Uno de los protagonistas rompió el silencio, confesó su homosexualidad y habló de su sólida relación con su compañero en la serie infantil.

Compartir:
Bananas en Pijamas, Instagram
Bananas en Pijamas / FOTO: Instagram

Todos aquellos que nacieron en los 90’s recordarán con nostalgia el programa de televisión australiano Bananas en Pijamas, que narraba la vida de dos frutas llamadas "Bananín" y "Bananón" (B1 Y B2 en inglés), quienes diariamente resolvían sus diferencias a través de los valores y el respeto.

Uno de los actores que participó en la recordada serie de los 90', Bananas en Pijamas, sorprendió al mundo al revelar que junto a su pareja dieron vida a Bananín y Bananón.

Todo ocurrió en el 2019, cuando Mark Short Chapman participaba en el programa de baile The Greatest Dancer de la BBC, buscando quedar entre los finalistas.

Antes de su presentación, éste contó un poco de su carrera, revelando su participación en la icónica serie infantil.

"Yo era Bananín y mi novio (Ashley Scott) fue Bananón. Llegamos a actuar en los mismos capítulos y después de más de 26 años seguimos juntos", contó el Artista.

Sin embargo y tras estas declaraciones, Mark no logró cautivar al jurado con su rutina de "Canned Heat" de Jamiroquai, ya que debía alcanzar un 75% para clasificar y solo llegó al 61%.

Foto embed
actores Bananas en Pijamas - Facebook

La serie

Bananas en Pijamas, serie emitida desde 1992 hasta 2001, fue una de las más importantes para la década, pues marcó a todas esas generaciones que siempre recordarán a las dos bananas en pijama y a su tradicional y pegajosa canción que quedó guardada en la mente de todos sus espectadores.

La serie de televisión, que sigue a B1 y B2, se inspiró en la canción de 1967 del compositor británico Carey Blyton.

No tardó mucho en convertirse en un programa infantil para la pantalla chica. Bananas en Pijamas, ambientada en Cuddles Avenue, Cuddlestown, seguía al travieso dúo y a sus amigos osos de peluche, junto con Rat-in-a-Hat.

Foto embed
Bananas en Pijamas - Instagram

En Portada

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvadort
Nacionales

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvador

10:27 AM, Oct 08
Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord históricot
Deportes

Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord histórico

11:22 AM, Oct 08
Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargost
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargos

10:43 AM, Oct 08
VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarcot
Nacionales

VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarco

08:05 AM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalSeguridad vialReal MadridLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos