 Yolanda Andrade Ataca a Verónica Castro y Filtra Foto Íntima
Farándula

Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro por negarla y filtra foto íntima

La presentadora reaccionó a las declaraciones de la actriz sobre la presunta relación amorosa que ambas vivieron en el pasado.

Yolanda y Verónica, Facebook
Yolanda y Verónica / FOTO: Facebook

La tensión que existe entre Yolanda Andrade y Verónica Castro de nuevo vuelve a cobrar relevancia a través de las redes sociales. 

Y es que Yolanda encendió la polémica al publicar mensajes dirigidos a Verónica Castro a través de sus historias de Instagram, retomando el conflicto que comenzó en 2019.

Desde entonces, los cruces mediáticos y las declaraciones indirectas entre ellas se han convertido en un tema recurrente que parece no tener fin.

Ahora, la disputa resurge justo cuando Verónica Castro fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en silla de ruedas y con oxígeno, momento que detonó nuevas reacciones por parte de Yolanda Andrade.

Cuando Verónica Castro fue cuestionada por la supuesta relación sentimental que tuvo con Yolanda Andrade, ella lo negó y calificó las declaraciones de "falsas".

A través de su cuenta de Instagram, Yolanda Andrade publicó una serie de historias que aluden directamente a Verónica Castro. En una de ellas, compartió una frase que decía: 

"Siempre dices que no te gustan las mentiras... Ahora las coleccionas", escribió. La conductora también compartió una imagen de ellas juntas riendo y posteó un reportaje que hizo el programa de televisión ‘El Gordo y la Flaca’.

En otra historia, Andrade escribió: "¿A poco te demandó @jorgitocarbajal? #grommer", en referencia al conductor de espectáculos Jorge Carbajal, con quien Verónica ha tenido diferencias mediáticas en el pasado. 

Foto embed
Yolanda Andrade polémica Verónica Castro - Instagram

La polémica

Los roces entre Yolanda Andrade y Verónica Castro comenzaron en 2019, cuando la conductora de Montse & Joe reveló en el programa Ventaneando que ambas habían mantenido una relación sentimental y que incluso realizaron una ceremonia de boda simbólica en Ámsterdam.

"Nos casamos simbólicamente en Ámsterdam, fue algo muy bonito", declaró Andrade en ese entonces.

Foto embed
Verónica Castro Yolanda Andrade - Instagram

Verónica Castro negó tajantemente estas afirmaciones, calificándolas de "mentiras y difamaciones" que afectaban su imagen pública. 

A raíz de esta controversia, la protagonista de 'Rosa Salvaje' anunció su retiro temporal de la televisión, argumentando que no deseaba seguir envuelta en escándalos mediáticos.

Por su parte, Andrade ha reafirmado en diversas entrevistas y espacios públicos su versión de los hechos, lo que ha mantenido la tensión entre ambas.

Emisoras  Escúchanos