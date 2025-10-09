Filtran Fotos del Influencer Westcol en Puerto Rico

Luego de perder la batalla de boxeo contra Mario Bautista en Supernova Orígenes, que terminó con fractura en el hombro, Westcol vuelve a acaparar los titulares por un presunto fatal accidente.
En redes sociales comenzaron a circular supuestas imágenes y videos que afirmaban que el streamer colombiano había muerto ahogado en una playa de Puerto Rico, provocando caos y alertas entre sus seguidores.
Todo comenzó cuando el usuario de X, antes Twitter, Álvaro P subiera unas imágenes que mostraban a Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, aparentemente en una situación crítica dentro del mar.
El post incluía una frase que encendió todas las alarmas:
"Desgarrador video ronda por las redes sociales en donde se puede apreciar a lo que aparentemente sería el streamer Westcol ahogado en una playa de Puerto Rico".
Sin embargo, poco después, una usuaria identificada como Natalia compartió el video completo que desmiente la versión alarmante.
En las imágenes se puede ver que Westcol simplemente estaba disfrutando del mar, en una zona con nivel bajo de agua, sin ningún tipo de riesgo para su vida. Todo se trató, aparentemente, de un malentendido y de noticas falsas.
Él responde
El streamer colombiano Westcol desmintió los rumores sobre su presunta muerte por ahogamiento en una playa de Puerto Rico.
Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban al creador de contenido dentro del mar, lo que generó especulaciones sobre un accidente; sin embargo, posteriormente se confirmó que se trató de un video fuera de contexto.
Westcol se encuentra en buen estado de salud y continúa activo en sus transmisiones y proyectos musicales.
En los últimos días ha compartido contenido en redes sociales junto al rapero puertorriqueño Cosculluela, con quien realiza colaboraciones y entrevistas desde la isla.