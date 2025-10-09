 Filtran Fotos del Influencer Westcol en Puerto Rico
Farándula

Filtran supuestas fotos del influencer Westcol ahogándose en Puerto Rico

El famoso colombiano desató una ola de preocupación entre sus miles de fans luego de que se reportara su muerte. ¿Qué pasó en realidad?

Compartir:
Westcol, Instagram
Westcol / FOTO: Instagram

Luego de perder la batalla de boxeo contra Mario Bautista en Supernova Orígenes, que terminó con fractura en el hombro, Westcol vuelve a acaparar los titulares por un presunto fatal accidente.

En redes sociales comenzaron a circular supuestas imágenes y videos que afirmaban que el streamer colombiano había muerto ahogado en una playa de Puerto Rico, provocando caos y alertas entre sus seguidores.

Foto embed
Westcol - X

Todo comenzó cuando el usuario de X, antes Twitter, Álvaro P subiera unas imágenes que mostraban a  Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, aparentemente en una situación crítica dentro del mar. 

El post incluía una frase que encendió todas las alarmas:  

"Desgarrador video ronda por las redes sociales en donde se puede apreciar a lo que aparentemente sería el streamer Westcol ahogado en una playa de Puerto Rico".

Sin embargo, poco después, una usuaria identificada como Natalia compartió el video completo que desmiente la versión alarmante.

En las imágenes se puede ver que Westcol simplemente estaba disfrutando del mar, en una zona con nivel bajo de agua, sin ningún tipo de riesgo para su vida. Todo se trató, aparentemente, de un malentendido y de noticas falsas.

Él responde

El streamer colombiano Westcol desmintió los rumores sobre su presunta muerte por ahogamiento en una playa de Puerto Rico.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban al creador de contenido dentro del mar, lo que generó especulaciones sobre un accidente; sin embargo, posteriormente se confirmó que se trató de un video fuera de contexto.

Westcol se encuentra en buen estado de salud y continúa activo en sus transmisiones y proyectos musicales.

En los últimos días ha compartido contenido en redes sociales junto al rapero puertorriqueño Cosculluela, con quien realiza colaboraciones y entrevistas desde la isla.

En Portada

Diputados oficialistas accionan contra decisión del Congreso sobre Decreto 7-2025t
Nacionales

Diputados oficialistas accionan contra decisión del Congreso sobre Decreto 7-2025

10:02 AM, Oct 09
Guatemala enfrentará a Surinam con importante ausenciat
Deportes

Guatemala enfrentará a Surinam con importante ausencia

10:12 AM, Oct 09
Hallan tres cuerpos en la vía pública en ruta al Atlántico t
Nacionales

Hallan tres cuerpos en la vía pública en ruta al Atlántico

11:52 AM, Oct 09
Carlos Vives liderará la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026t
Farándula

Carlos Vives liderará la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

09:47 AM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos