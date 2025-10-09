 Ana Sofía Lendl brilla en bikini en Miss Grand International
La guatemalteca Ana Sofía Lendl deslumbra con sexy trikini Miss Grand International

La hermosa modelo brilló en su totalidad con una icónica pose durante la competencia en Traje de Baño en el Miss Grand International 2025.

Ana Sofía Lendl, representante de Guatemala en el certamen Miss Grand International 2025, se presentó con elegancia y presencia en la competencia en traje de baño, una de las etapas más esperadas de este concurso internacional de belleza.

Desde antes del desfile, Ana Sofía estuvo en el foco de la atención mediática guatemalteca. En publicaciones oficiales se le mostró entrenando, compartiendo avances de su preparación física y mental para la etapa de traje de baño

La bella Ana Sofía Lendl dio una cátedra de pasarela en la Swimsuit Competition, y lo hizo con su sello personal: esa icónica pose editorial que ya había hecho antes.

Su perfil como Miss Grand Guatemala también fue resaltado en redes como Instagram, donde se compartieron imágenes de su figura y vestuario para esta competencia. 

Durante el desfile de traje de baño, muchos seguidores locales y páginas especializadas destacaron su paso seguro, su postura erguida y su porte en la pasarela.

En videos publicados en redes sociales se le describe como "impactante" en su presentación. Aunque no se han divulgado puntuaciones oficiales ni colocaciones específicas, el desempeño de Ana Sofía Lendl fue bien comentado entre los aficionados al certamen en Guatemala. 

Lo que representa este momento

La competencia en traje de baño es clave porque permite a las candidatas mostrar no solo su estética, sino también su confianza, dominio escénico y actitud ante el jurado y la audiencia.

Para muchas participantes, un buen desempeño en esta etapa es un paso importante hacia las semifinales del concurso.

Para Ana Sofía Lendl, esta etapa representa la consolidación de su representación nacional, pues fue designada como Miss Grand Guatemala 2025, representando Guatemala en USA. 

El certamen clasificará a las candidatas mejor calificadas para rondas subsecuentes (entre ellas entrevistas, pasarela de gala, etc.).

Ana Sofía Lendl compartió que sufrió un pequeño percance durante las actividades que se realizan en el Miss Grand International 2025. La modelo compartió en sus historias de Instagram una imagen donde se observa una herida en su pie derecho, junto con varios artículos médicos como gasas, desinfectante y curitas.

En la fotografía escribió: "Thank you @missgrandguatemala for instantly taking care of me and sending me meds after my incident. Feeling safe as your queen" ("Gracias @missgrandguatemala por cuidarme inmediatamente y enviarme medicinas después de mi incidente. Me siento segura como su reina").

