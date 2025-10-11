Kris Jenner sorprende con nuevo look a los 69 años

La empresaria y productora estadounidense Kris Jenner, reconocida por ser la matriarca del poderoso clan Kardashian-Jenner, volvió a causar sensación en redes sociales al aparecer con un radical cambio de look que dejó a sus seguidores sin palabras.
A sus 69 años, la también estrella de televisión demostró una vez más que sabe reinventarse y seguir marcando tendencia.
En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Jenner mostró el resultado de su transformación junto a su estilista y amigo Chris Appleton, conocido por trabajar con celebridades como Kim Kardashian, Jennifer Lopez y Dua Lipa.
En el clip, Kris aparece luciendo una melena rubia platinada, un contraste total con su característico cabello oscuro que la ha acompañado durante décadas.
"Decidimos divertirnos un poco hoy", comentó Kris entre risas mientras mostraba su nueva imagen frente al espejo. Por su parte, Appleton aseguró que el cambio fue parte de un experimento para "probar algo diferente" y que Jenner se animó sin dudarlo.
El video superó rápidamente el millón de reproducciones y generó una avalancha de comentarios de fanáticos y celebridades que aplaudieron su audacia y estilo.
"¡Kris puede ser rubia o morena, y siempre luce fabulosa!", escribió su hija Khloé Kardashian en la sección de comentarios, mientras que Kim Kardashian reaccionó con emojis de fuego y corazones, dejando claro que la familia aprueba el nuevo look de su madre.
Aunque algunos seguidores especularon si el cambio era permanente, fuentes cercanas a la empresaria aseguraron que se trató de un look temporal para una sesión fotográfica especial, aunque no se descarta que Jenner mantenga el tono por más tiempo debido a la gran acogida que recibió.
A lo largo de su carrera, Kris Jenner ha demostrado ser mucho más que la madre de las Kardashian: es una hábil empresaria y estratega mediática, responsable del éxito del imperio familiar que comenzó con el reality Keeping Up With the Kardashians en 2007.
Desde entonces, ha logrado consolidar su imagen como una de las figuras más influyentes en el mundo del entretenimiento, la moda y los negocios.
Su reciente transformación refuerza esa imagen de mujer segura, moderna y atrevida que no teme a los cambios. Con casi 60 millones de seguidores en Instagram, Jenner continúa siendo un referente de elegancia y reinvención, recordándole al público que el estilo no tiene edad.
El video de su nueva apariencia no solo encendió las redes sociales, sino que también reafirmó su estatus como ícono de moda y figura clave de la cultura pop contemporánea. Una vez más, Kris Jenner demuestra que sabe cómo robarse el foco, incluso en un clan donde cada aparición es noticia.
Mira también:
@emisorasunidas897
🚧 Derrumbe impacta la ruta a El Salvador: dos integrantes del Ejército fueron rescatados tras el colapso del terreno en el km 24. . . #CAES #Derrumbe #RutaElSalvador♬ sonido original - Emisoras Unidas