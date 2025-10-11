Fallece Diane Keaton, leyenda del cine, a los 79 años

La actriz Diane Keaton, una leyenda del cine de Estados Unidos, murió a los 79 años. Así lo informaron allegados de la familia a la revista People.
Diane Keaton actuó en grandes clásicos del cine como "El Padrino" y "Annie Hall", película por la que recibió un Oscar como Mejor Actriz en 1977.
Medios internacionales informaron que Diane Keaton falleció en California, aunque no se conocen los motivos de su muerte.
Diane Keaton, nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, se convirtió en un ícono del cine gracias a una carrera que abarcó más de cinco décadas.
Tras graduarse del secundario, estudió actuación en la universidad, pero abandonó rápidamente y se mudó a Nueva York para intentar encontrar su camino en el mundo del teatro. Fue entonces que en 1968 fue seleccionada para la obra Hair de Broadway.
Luego protagonizó otra obra de Broadway, Play it again, Sam, esta vez dirigida por Allen, en 1969. Por su actuación fue nominada a un premio Tony.
Su salto a la fama llegó en la década de 1970 con su interpretación de Kay Adams, la novia —y más tarde esposa— de Michael Corleone en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola.
Su naturalidad y profundidad emocional la llevaron a ser reconocida como una actriz distinta en una era dominada por los grandes nombres masculinos de Hollywood.
En 1977 alcanzó el máximo reconocimiento con Annie Hall, de Woody Allen, por la que ganó el Óscar a Mejor Actriz.
