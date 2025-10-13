Aaron y Aldo De Nigris: La Verdad de su Unión en LCDLF

La reciente participación de Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México dejó varios momentos que dieron de qué hablar en redes sociales. Sin embargo pero uno de los que más llamó la atención fue cuando las cámaras los captaron tomándose de la mano.
Ante la ola de comentarios y rumores sobre un posible acercamiento romántico, ambos decidieron explicar lo que realmente sucedió. Durante una conversación con Abelito, los exintegrantes del reality recordaron la escena que se volvió viral y provocó múltiples teorías entre los espectadores.
@cuentameloyatv
¡El shippeo que todos queríamos ver: Aldo y Aarón de la mano! @Aldo T De Nigris @Aaron Mercury @Carmen Muñoz ❤️ @La Casa de los Famosos México #cuéntameloya♬ sonido original - Cuentameloyatv
Sin embargo, los dos coincidieron en que se trató de un gesto natural, producto de la convivencia dentro del programa, y no de una intención romántica. Aldo de Nigris, exfutbolista y comentarista deportivo, confesó entre risas que ni siquiera recordaba haber tomado la mano de Aarón Mercury.
"¿Nos agarramos la mano? ¿Por qué me agarraste la mano?", preguntó sorprendido. Aarón respondió con humor: "¿Por qué me la diste tú también?", generando carcajadas entre los presentes. De acuerdo con lo que ambos explicaron, los gestos de cercanía eran comunes en el encierro, ya que los participantes convivían las 24 horas del día y formaban lazos muy estrechos.
Más de la reacción de Aldo De Nigris
Aldo destacó que el ambiente dentro de la casa los unió como una familia, por lo que los gestos de apoyo o cariño surgían de forma espontánea y sin segundas intenciones. Aarón Mercury, por su parte, aclaró que todo fue parte de un juego. "Salió natural, ni siquiera fue como que pensáramos hacer algo, estábamos jugando", aseguraron.
"Pero sí somos compitas", aseguró Aldo. El creador de contenido mexicano también comentó que no esperaba que la escena generara tanto revuelo fuera del programa.
Además, Aarón aprovechó para aclarar que no mantiene una relación sentimental con Elaine Haro, otra participante con quien también se le vinculó dentro del reality. Explicó que ambos se llevan bien, pero que actualmente se encuentra soltero y enfocado en su carrera.