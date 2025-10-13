Katy Perry y Justin Trudeau: Beso en yate captado en video

Una serie de fotografías publicadas recientemente ha levantado nueva ola de rumores sobre una posible relación sentimental entre la cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Las imágenes los muestran besándose y abrazándose a bordo del yate Caravelle frente a la costa de Santa Bárbara, reavivando la curiosidad mediática sobre los lazos entre ambos.
Tal como se aprecia en las fotos, Katy Perry aparece usando un traje de baño negro, mientras Justin Trudeau se luce sin camiseta y vistiendo jeans.
El canadiense es captado en un momento con la mano sobre la espalda baja de Perry, en otra foto la abraza de cerca, y ambos comparten gestos de cariño visibles, como besos y caricias.
Las fotografías fueron obtenidas por varios medios estadounidenses, que aseguran que fueron tomadas por un pasajero de un bote de avistamiento de ballenas, que coincidía con el trayecto del yate.
"Acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse. No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del chico, e inmediatamente supe que era Justin Trudeau", dijo el fotógrafo.
La clave para la identificación fue el distintivo tatuaje de un cuervo Haida, símbolo de la cultura indígena canadiense que Trudeau luce en su brazo izquierdo.
Más detalles
Las especulaciones alrededor de Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron a surgir en julio de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal en el restaurante Le Violon.
Trudeau también asistió a uno de los conciertos de la gira Lifetimes de Katy Perry en Canadá, lo que reforzó las versiones de que podrían estar desarrollando una relación más cercana.
Recordemos que Katy Perry había terminado su compromiso con Orlando Bloom este mismo año, en junio. Trudeau, por su parte, se separó de su esposa Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio.
Las fotografías de Katy Perry y Justin Trudeau besándose en un yate frente a Santa Bárbara avivan rumores de romance tras meses de especulaciones. Aunque los hechos son evidentes en las imágenes, no hay declaraciones oficiales que confirmen relaciones formales