Escándalo: Email filtrado entre Príncipe Andrés y Epstein

Una nueva polémica llega al escándalo que desde años persigue al príncipe Andrés, pues ahora se ha revelado la existencia de un correo electrónicos entre él y Jeffrey Epstein.
La carta pone en entredicho su versión sobre el fin de su amistad con el financiero estadounidense, condenado por tráfico sexual de menores.
Según publicó The Sun, el mensaje fue enviado desde la dirección oficial del príncipe en 2011, apenas un día después de que se hiciera pública la fotografía que lo muestra junto a Epstein y Virginia Giuffre, una de las víctimas del magnate.
En él, Andrés, de 65 años, escribe: "Estoy igual de preocupado por ti. No te preocupes por mí. Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. Si no, mantente en contacto y pronto volveremos a jugar."
El correo, que llevaba la firma automática "Su Alteza Real el Duque de York KG", refleja una relación de confianza y empatía mutua entre ambos, lo que contradice frontalmente las declaraciones que el propio príncipe realizó en su polémica entrevista con la BBC en 2019.
Entonces, aseguró que había cortado todo contacto con Epstein en 2010, después de que este fuera condenado por prostitución a menores.
Una serie separada de correos electrónicos entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein fueron descubiertos a principios de este año —los cuales también se habrían enviado en 2011. En ellos, incluyó el mismo cierre en uno de sus mensajes: "¡Pronto jugaremos más!"
Pierde títulos
Hace unos años, el príncipe Andrés de Gran Bretaña fue despojado de sus títulos militares y de sus organizaciones benéficas, según anunció el Palacio de Buckingham.
"Con la aprobación y el acuerdo de la reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York fueron devueltos a la reina. El duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública y defiende este caso como ciudadano privado", informa el comunicado.
"Todos los títulos del duque fueron devueltos a la reina con efecto inmediato", dijo una fuente real a CNN. Esos títulos serán redistribuidos a otros miembros de la familia real, según la misma fuente.
El duque de York ya no utilizará el estilo "Su Alteza Real" en ningún cargo oficial, añadió la fuente.
La decisión ocurrió después de que un juez federal de Nueva York rechazara una moción para desestimar una demanda civil contra él, que presentó Virginia Giuffre, una mujer que asegura que fue víctima de tráfico sexual con el príncipe cuando era menor de edad.
Virginia aseguró en la demanda que el difunto magnate Jeffrey Epstein la traficó y la obligó a tener relaciones sexuales con sus amigos, incluido el príncipe Andrés, y que éste sabía que ella era menor de edad (tenía 17 años) en ese momento.